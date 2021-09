Iz Kabula bo danes poletelo še eno potniško letalo

Za petek je iz Kabula v Doho v Katarju predviden še en poseben let, poroča BBC . To bo drugi polet civilnega letala, potem ko je iz Afganistana že v četrtek odpotovalo okoli 200 ljudi, med katerimi so bili državljani ZDA, Velike Britanije, Kanade in Nizozemske. Kot so medijem povedali katarski uradniki, ki so s talibani sodelovali pri ponovnem odprtju letališča v Kabulu, je njihovo sodelovanje za zdaj zgledno. Iz Kabula trenutno opravljajo le posebne zakupljene lete. Talibani pravijo, da bodo kmalu znova zagnali tudi komercialne lete, vendar morajo prej še doreči, kdo bo skrbel za varnost na letališču.

Bela hiša je včeraj, potem ko je v Katarju pristalo prvo letalo, sporočila, da so se talibani pokazali kot "profesionalni in pripravljeni na sodelovanje", s tem ko so omogočili evakuacijo. Po drugi strani pa svetovne medije pretresajo fotografije hudo pretepenih novinarja in fotografa iz Afganistana. V sredo sta spremljala protest skupine žensk v Kabulu in poročala o njem. Kot pripovedujeta, so ju kmalu zatem zajeli talibani, nato pa ju odpeljali na policijsko postajo, kjer so ju vklenili in hudo pretepli.