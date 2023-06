Iz klavnice na Kitajskem rešili 19 psičkov, ki so čakali na svojo smrt

V mestu Julin na jugovzhodu Kitajske vsako leto poteka festival pasjega mesa. Teden pred začetkom festivala pa so aktivisti na obrobju mesta našli stavbo, v kateri so občani postavili nezakonito klavnico psov. Odločili so se, da bodo posredovali, v notranjosti pa odkrili več mrtvih psičkov. 19 psov je v železnih kletkah še čakalo na svojo smrt. Kot so opisali aktivisti skupine Vshine za pravice živali, so štirinožci povsem pretreseni stali v mlaki krvi. V stavbi se je nahajal tudi stroj za odstranjevanje dlake in pasje kože.

"To je bila najbolj nagnusna in krvava pasja klavnica, ki smo jo kadar koli videli," je po rešitvi psičkov povedal član skupine Teng. "Psički so tja prispeli zjutraj, a smo bili žal nekoliko prepozni. Nekaj so jih že ubili. Tisti, ki so v kletkah še čakali na svojo smrt, pa so bili vidno travmatizirani," je tudi opisal. Bili so tudi podhranjeni, njihova dlaka pa je bila zapletena in umazana. Eden od njih je izgubil oko. "Večina psov nas je sicer pozdravila z navdušenjem, kar pomeni, da so bili nekoč domače živali," tudi ocenjuje Teng.