Iz kleti priznane španske restavracije ukradli več steklenic vina v vrednosti 350.000 evrov

Tatvina se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v sredo v mestu Caceres, je pojasnil Jose Polo , eden od lastnikov Atrie, kompleksa, ki obsega hotel in restavracijo z dvema Michelinovima zvezdicama, ki v svoji kleti hrani več kot 40.000 steklenic vina. Polo je dejal, da je bil med ukradenimi 45 steklenicami tudi 215-letni Chateau d'Yquem. Buteljke naj bi ukradla angleško govoreči moški in ženska.

"Uslužbenca hotelske recepcije sta prosila, naj jima prinesejo še nekaj več hrane. Ko se je recepcionist odpravil v kuhunjo in monitorje varnostnih kamer pustil brez nadzora, je moški hitro smuknil v klet in ukradel steklenice," je situacijo orisal Polo.

"Bili so profesionalci, natančno so vedeli, kaj delajo," je bil zgrožen Polo. Hotelsko osebje je dejalo, da je par dajal vtis prefinjenih gostov. V hotelu sta vplačala nočitev in večerjala v restavraciji.

Par se je nato odjavil iz hotela, plačal s kreditno kartico in odšel s polnimi vrečami buteljk. Polo je dejal, da nihče ni opazil njunega izplena, med katerimi je bil tudi dragocen Chateau d'Yquem iz leta 1806 in še vsaj šest drugih steklenic vin iz 19. stoletja, priznanega vinarja Romanee-Contija iz francoske dežele Burgundija. Dodal je, da je par očitno kradel za zasebnega zbiratelja vin, ker sta vzela le steklenice, ki jih ni mogoče prodati prostem trgu.

"Te steklenice so oštevilčene in posebej označene. Yquem iz leta 1806 je edinstven in vsi vedo, da je naš," je dejal in dodal, da bi poznavalci opazili, če bi jih dali v prodajo.

Tiskovni predstavnik policije v Caceresu je potrdil, da preiskava poteka, vendar podrobnosti ni želel razkriti.