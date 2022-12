Jovanka in Udba: z leti odnos s Titom postal prava polomija

"Tito si niti šlica ne more več sam zapeti," je Jovanka Broz šokirala partijske šefe. Z leti je njun odnos postal prava polomija, za katero nosi največjo odgovornost Jovanka, njun zakon pa se je formalno ohranil le zato, ker Tito s pravno ločitvijo ni hotel povzročiti škandala. Tito je sam tajnim službam naročil, naj skušajo ugotoviti, kdo vpliva na Jovanko. Vse to in še več v svoji knjigi Jovanka in Udba ugotavlja Igor Omerza.