Tujina

Voznika vrgel iz kombija, vozilo zažgal in odnesel milijone

Novi Pazar, 19. 11. 2025 11.27 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
7

Kombi podjetja za prevoz denarja, ki je prevažal dva milijona evrov, so napadli roparji. Med srbskima mestoma Kragujevac in Novi Pazar sta se varnostnika s kombijem ustavila pred trgovino. Ko je eden od njiju izstopil, je ropar vozniku ukazal naj odpelje. Pozneje ga je vrgel iz vozila in mu ukradel pištolo. Policisti so našli zažgan kombi, denarja pa ni bilo več.

Varnostnika, ki sta prevažala denar v kombiju podjetja za prevoz denarja, sta bila tarča roparja. Ko sta se zaustavila pred trgovino med Kragujevcem in Novim Pazarjem, je eden od njiju izstopil, drugemu pa je ropar ukazal naj odpelje. Po 35 minutah vožnje mu je ukradel pištolo in ga vrgel iz vozila, ki je prevažalo 2,5 milijona evrov.

Policisti so našli zažgan kombi brez denarja. Sumijo, da je ropar, ki so se mu najverjetne pridružili sostorilci, pobegnil v smeri Kosova in Metohije.

Srbska policija (fotografija je simbolična)
Srbska policija (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Kot poroča srbski portal Blic, so roparji dobro poznali pot in čas vožnje kombija, saj so premišljeno počakali, da se vozilo ustavi na prvi postojanki v vasi Kučane.

rop kombi denar kraja roparji
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GJ19
19. 11. 2025 12.08
Ponavadi se vsi med seboj poznajo, nič novega
ODGOVORI
0 0
Maminsin
19. 11. 2025 12.07
A v Metohijo so pobegnil😀😀
ODGOVORI
0 0
Mahh
19. 11. 2025 11.57
+2
Soferja sta tud kej dobila na kripto denarnico
ODGOVORI
2 0
daedryk
19. 11. 2025 11.56
+4
S tem bo pa odprl nov konkurenčen kebab shop kamor bodo miličniki na malico hodili.
ODGOVORI
4 0
sivabrada
19. 11. 2025 11.56
+4
Verjetna povezava med varnostniki in roparji.
ODGOVORI
4 0
agent.brinko
19. 11. 2025 11.56
+5
sostorilec - varnostnik
ODGOVORI
5 0
