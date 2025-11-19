Voznika vrgel iz kombija, vozilo zažgal in odnesel milijone

Varnostnika, ki sta prevažala denar v kombiju podjetja za prevoz denarja, sta bila tarča roparja. Ko sta se zaustavila pred trgovino med Kragujevcem in Novim Pazarjem, je eden od njiju izstopil, drugemu pa je ropar ukazal naj odpelje. Po 35 minutah vožnje mu je ukradel pištolo in ga vrgel iz vozila, ki je prevažalo 2,5 milijona evrov.

Policisti so našli zažgan kombi brez denarja. Sumijo, da je ropar, ki so se mu najverjetne pridružili sostorilci, pobegnil v smeri Kosova in Metohije.