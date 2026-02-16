Iz kome se je prebudila 17-letnica, v Sarajevu nadaljujejo s protesti

Protest so tudi danes začeli pred Narodnim muzejem, kjer je v četrtek na prometni ulici iztiril tramvaj in zrušil tamkajšnje postajališče za tramvaj. Pri tem je umrl 23-letni Erdoan Morankić, študent drugega letnika likovne akademije iz Brčkega, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Med njimi huje 17-letna dijakinja, ki so ji morali amputirati nogo.

Dijakinja se je prebudila iz kome

Po poročanju Net.hr se je 17-letna Ella prebudila, so potrdili v tamkajšnji splošni bolnišnici. Kot je povedal direktor, je dijakinja pod stalnim nadzorom zdravnikov, njeno stanje pa je še vedno resno. "Na oddelku za anestezijo in reanimacijo se nadaljuje intenzivno reanimacijsko zdravljenje z zgodnjo rehabilitacijo, ki se je začela v skladu s trenutnim stanjem," je za Oslobođenje.ba povedal direktor bolnišnice Ismet Gavrankapetanović.

Nesreča v Sarajevu FOTO: Pixsell Bobo

Poškodovani najstnici so po skoku iz tramvaja amputirali nogo. Njeno življenje je bilo v nevarnosti, zato so jo zdravniki dali v umetno komo, iz katere se je pred dvema dnevoma postopoma začela prebujati. Na bolnišnični stavbi so ljudje izobesili sporočila podpore. "Ella, imamo te radi," piše na enem od plakatov. "Ella, nisi sama. S teboj smo," pa ob narisanem srcu piše na drugem, na tretjem pa "Bori se, levinja."

Študenti in dijaki s transparenti: 'Ne ubija tramvaj, temveč malomarnost'

Protestniki so večinoma študenti in dijaki, ki so se od muzeja odpravili na pohod po ulicah mesta. Šli so tudi mimo kantonalnega tožilstva, pred gimnazijo pozivali učence, naj se jim pridružijo, nameravajo pa blokirati glavno mestno križišče. Med napisi, s katerimi zahtevajo odgovornost za nesrečo in večjo prometno varnost v prestolnici, izpostavljajo, da bi med žrtvami lahko bili tudi oni. "Hočemo pravico", "Ne ubija tramvaj, temveč malomarnost", "Mi smo glas tistih, ki ne morejo govoriti", poudarjajo. Po protestih, ki jih na družbenih omrežjih organizira več neformalnih skupin, je v nedeljo odstopil predsednik vlade Sarajevskega kantona Nihad Uk.

Protestniki za imenovanje nove kantonalne vlade