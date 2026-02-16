Naslovnica
Tujina

Iz kome se je prebudila 17-letnica, v Sarajevu nadaljujejo s protesti

Sarajevo, 16. 02. 2026 15.22

Avtor:
Ne.M. STA
Nesreča v Sarajevu

V Sarajevu četrti dan zapored poteka množični protest, na katerem najmanj dva tisoč večinoma mladih zahteva odgovornost za nesrečo, v kateri je ob iztirjenju tramvaja v središču prestolnice BiH minuli četrtek umrl 23-letnik, 17-letnici, ki se je ravno prebudila iz kome, pa so morali amputirati nogo.

Protest so tudi danes začeli pred Narodnim muzejem, kjer je v četrtek na prometni ulici iztiril tramvaj in zrušil tamkajšnje postajališče za tramvaj. Pri tem je umrl 23-letni Erdoan Morankić, študent drugega letnika likovne akademije iz Brčkega, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Med njimi huje 17-letna dijakinja, ki so ji morali amputirati nogo.

Dijakinja se je prebudila iz kome

Po poročanju Net.hr se je 17-letna Ella prebudila, so potrdili v tamkajšnji splošni bolnišnici. Kot je povedal direktor, je dijakinja pod stalnim nadzorom zdravnikov, njeno stanje pa je še vedno resno. "Na oddelku za anestezijo in reanimacijo se nadaljuje intenzivno reanimacijsko zdravljenje z zgodnjo rehabilitacijo, ki se je začela v skladu s trenutnim stanjem," je za Oslobođenje.ba povedal direktor bolnišnice Ismet Gavrankapetanović.

Nesreča v Sarajevu
Nesreča v Sarajevu
FOTO: Pixsell Bobo

Poškodovani najstnici so po skoku iz tramvaja amputirali nogo. Njeno življenje je bilo v nevarnosti, zato so jo zdravniki dali v umetno komo, iz katere se je pred dvema dnevoma postopoma začela prebujati.

Na bolnišnični stavbi so ljudje izobesili sporočila podpore. "Ella, imamo te radi," piše na enem od plakatov. "Ella, nisi sama. S teboj smo," pa ob narisanem srcu piše na drugem, na tretjem pa "Bori se, levinja."

Študenti in dijaki s transparenti: 'Ne ubija tramvaj, temveč malomarnost'

Protestniki so večinoma študenti in dijaki, ki so se od muzeja odpravili na pohod po ulicah mesta. Šli so tudi mimo kantonalnega tožilstva, pred gimnazijo pozivali učence, naj se jim pridružijo, nameravajo pa blokirati glavno mestno križišče. Med napisi, s katerimi zahtevajo odgovornost za nesrečo in večjo prometno varnost v prestolnici, izpostavljajo, da bi med žrtvami lahko bili tudi oni. "Hočemo pravico", "Ne ubija tramvaj, temveč malomarnost", "Mi smo glas tistih, ki ne morejo govoriti", poudarjajo.

Po protestih, ki jih na družbenih omrežjih organizira več neformalnih skupin, je v nedeljo odstopil predsednik vlade Sarajevskega kantona Nihad Uk.

Nesreča v Sarajevu
Nesreča v Sarajevu
FOTO: Pixsell Bobo

Protestniki za imenovanje nove kantonalne vlade

Protestniki zdaj zahtevajo tudi imenovanje nove kantonalne vlade, transparentnost preiskave, zamenjavo odgovornih za mestni promet in novo vodstvo komunalnega podjetja GRAS ter umik vseh starih vozil iz javnega mestnega prometa. Danes je nato odstopil direktor podjetja GRAS Senad Mujagić, ki se po nesreči v javnosti ni oglasil.

S kantonalnega tožilstva so medtem danes sporočili, da so oblikovali posebno skupino tožilcev, ki bo vodila preiskavo nesreče. Izpostavili so, da intenzivna preiskava že poteka. Trenutno zbirajo izjave prič in pregledujejo posnetke nadzornih kamer.

Kantonalno sodišče v Sarajevu je sicer v nedeljo iz pripora izpustilo voznika tramvaja, potem ko je zavrnilo zahtevo tožilstva, da mu odredijo enomesečni pripor ob trditvi, da je bil vzrok nesreče človeški dejavnik. Šofer je na zaslišanju dejal, da ni kriv in da se je nesreča zgodila zaradi tehnične okvare tramvaja.

Tramvaj češkoslovaške izdelave, ki je v četrtek v zavoju iztiril s tračnic, je bil star več kot 40 let. Iz sindikata zaposlenih v podjetju GRAS so opozorili, da so tako stara vozila nevarna in da se pogosto kvarijo.

Dijakinja Protest Zahteve
Slovenija odloča 2026
