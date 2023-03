Iz konjušnice na Češkem izginil 'zasežen' Kadirov dirkalni konj

Konj Zazou je dirkalni konj, ki je vreden dobrih 19.000 evrov in je v lasti Kadirova. Je eden od dveh konjev, ki so bili Kadirovu zaseženi po uvedbi sankcij Evropske unije zoper Rusijo in določene ruske državljane po ruski aneksaciji Krima leta 2014. Oba konja sta bila nastanjena na Češkem.

Kot je sporočila policija, je bil Zazou nastanjen v konjušnici v kraju Roudnice nad Labem, ki je okoli 50 kilometrov severno od Prage. Po prvih podatkih policije, je neznanec prerezal verigo na vratih staje in odpeljal konja. Policija je pozvala širšo javnost, da jim pomaga pri iskanju konja. Kot so navedli, ima 16-letni rjavi dirkalni konj na glavi nepravilno belo zvezdo.