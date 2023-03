Iz kozmetičnega salona na vojaško vadbišče: Ženska garda v Rusiji

"Zmaga ali nič" – to je slogan organizacije, v kateri se ruske ženske urijo v rokoborbi, rokovanju s strelnim orožjem in taktični medicini. Vse v luči vojne v Ukrajini oziroma posebne vojaške operacije, kot invazijo na Ukrajino uradno imenujejo v Rusiji. Tako imenovano Žensko gardo Urala so v Jekaterinburgu, po številu prebivalstva četrtem največjem ruskem mestu, ustanovili oktobra lani, potem ko je predsednik Vladimir Putin septembra odredil mobilizacijo.

Sofija Bojko je po poklicu kozmetičarka. Lepotilne pripomočke večkrat na teden zamenja za mitraljez in drugo strelno orožje, ko se udeleži urjenja v lokalnem športnem klubu. Njen mož je topničar v ruski vojski in je na bojišču v Ukrajini od samega začetka ruske invazije februarja 2022. "Oprostite, vedno me tako preplavijo čustva," v solzah pojasni 40-letnica, ko pokaže sliko svojega soproga z zadnjega obiska doma. Najhujši so bili prvi meseci, pravi, in tudi sama se je prijavila za odhod na fronto. "Žal me niso sprejeli," pojasni in se čez trenutek popravi: "Ali morda na srečo ..."

'Kam bežite, fantje?!' Ko je ruski politični vrh odredil mobilizacijo in je bilo vpoklicanih 300.000 rezervistov, ni mogla razumeti bega nekaterih ruskih moških iz države. "Kam bežite?!" se je spraševala, ko so sorojaki odhajali v Kazahstan, Armenijo in druge okoliške države. "Želela sem pokazati, da ženske ostajamo v domovini in se trudimo po svojih močeh." Zamotila se je z zbiranjem pomoči za ruske vojake v Ukrajini, pravo olajšanje pa ji je pomenila včlanitev v Žensko gardo Urala. "Ko si obkrožen z ljudmi, ki te podpirajo in imajo podobna stališča, vse postane veliko lažje," pripoveduje Sofija.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

'Patriotizem naj okuži vse državljane!' Aktivistki Olga Smetanina in Jelena Antipina, ki organizirata vojaško usposabljanje Rusinj, pojasnjujeta, da odhod na pravo bojišče ni cilj Ženske garde Urala. "Najpomembnejše je, da se dekleta znajo postaviti zase tukaj, v ozadju posebne vojaške operacije, in če bi se pojavila potreba po zaščiti njihovih otrok, staršev in bližnjih nasploh." V osrčju same ideje pa je spodbujanje domoljubja med prebivalstvom, trdijo. "Želimo, da se z idejo patriotizma okužijo prav vsi prebivalci. Hočemo, da ves svet vidi, da je Rusija enotna in patriotska država," je jasna Olga. Pri gardi trdijo, da jih ne podpira ali financira nobena politična ali uradna institucija, so pa odprli že pet podobnih združenj, eno tudi v Donecku v Ukrajini, ki je pod ruskim nadzorom. Urjenje običajno poteka trikrat na teden, med drugim se učijo osnov upravljanja z droni in uporabe radijske komunikacije. Poučujejo jih inštruktorji, ki so bili na bojišču v Ukrajini. Olga in Jelena sta ponosni, da se ženske v Jekaterinburgu odzivajo nad pričakovanji.