Iz kraja Cogne evakuirali 1800 ljudi, število smrtnih žrtev v Švici narašča

"To je bila velika operacija civilne zaščite, v kateri je sodelovalo štiri do pet helikopterjev," je po koncu evakuacije 1796 ljudi iz kraja, ki je odrezan od sveta, povedal župan Franco Allera. Dodal je, da se bodo helikopterski poleti do Cogna nadaljevali zjutraj in zvečer, in sicer z namenom prevoza prebivalcev na delo in osebja, ki pomaga lokalnemu prebivalstvu.