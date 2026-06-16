Iz krempljev preprodajalcev rešili 400 mačk

Devet osumljencev je bilo že pridržanih zaradi domnevne vpletenosti v skupini, ki se je po navedbah oblasti "specializirala za krajo in zbiranje mačk". Policisti so našli več kot 400 živih živali, poleg tega pa še 80 že mrtvih mačk, shranjenih v ledu, ter dodatnih 21 mačk, zaseženih na drugi lokaciji.

Policija je kar tri leta iskala kriminalce, ki so ugrabljali mačke po jugu države. Te naj bi bile namenjene za zakol in prodajo mačjega mesa. In ko so jim končno prišli na sled in jih našli, so odpeljali vse mačke na varno, piše Euronews.

Akcijo so sprožili zaradi porasta kraje hišnih ljubljenčkov v Hošiminhu. Osumljenci so priznali, da so mačke privabljali s priboljški in lovili na različnih lokacijah po južnem delu Vietnama. Čeprav je uživanje mačjega in pasjega mesa po vietnamski zakonodaji dovoljeno in številne restavracije takšne jedi odkrito ponujajo na svojih jedilnikih, morajo trgovci zakonsko razpolagati s potrdili o izvoru živali. Za zdaj ni jasno, ali je domnevna kriminalna združba imela ustrezno dokumentacijo.

Mednarodna organizacija za zaščito živali je potrdila, da se je najmanj 40 rešenih mačk že vrnilo k svojim lastnikom. Ob tem je pohvalila policijo za "odločno ukrepanje, ki je rešilo življenja številnih živali". Vendar je opozorila, da je približno 100 rešenih mačk pozneje poginilo zaradi posledic trpljenja, ki so ga prestale. Njihova prednostna naloga je trenutno dobrobit živali, so še sporočili, ki so zaradi sodnega postopka še vedno nastanjene na policijski postaji.

"Medtem ko si še naprej prizadevamo združiti ukradene mačke z njihovimi družinami, nas najbolj skrbi za tiste mačke, ki zaradi sodnega postopka ostajajo na policijski postaji kot dokaz," je dejal Karanvir Kukreja.

Organizacija je dodala, da je živalim zagotovila hrano in da ureja dostavo ventilatorjev, da bi preprečila njihovo pregrevanje med zadrževanjem v policijskem varstvu.