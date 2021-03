S farme v Južni Afriki pobegnilo večje število krokodilov

Iz regionalne okoljske službe CapeNature so sporočili, da si skupaj z lastnikom farme, lastniki tamkajšnjih zemljišč in policijo prizadevajo, da bi pobegle krokodile ulovili. " Do danes je bilo 27 krokodilov že ujetih in vrnjenih v objekt ," so povedali. Koliko jih je še na prostosti, ni znano.

Nilski krokodili, veliki od 1,2 do 1,5 metra, so pobegnili v sredo, domnevno skozi polomljeno ograjo na farmi, ki se ukvarja z njihovo vzrejo, in se odplazili proti reki Breede, poroča BBC.

Po besedah direktorice Razeene Omarnjihova prizadevanja vključujejo nameščanje humanih kletk in pasti z vabami ob reki. "Vsako noč bomo patruljirali na reki, da bi te živali ujeli," je zagotovila. Iskanje bodo osredotočili na območje petih kilometrov navzgor proti Robertsonu in petih kilometrov navzdol proti Swellendamu, lokalne prebivalce pa so pozvali, naj se krokodilom ne približujejo.

"Jasno je, da so zelo nevarni. Kljub temu da so živeli v ujetništvu, so to divje živali," je povedala tiskovna predstavnica CapeNature Petro van Rhyn. "Ne smete se jim približevati in izogibajte se reki, dokler jih ne ujamemo. Če jih opazite, nas takoj pokličite," je dodala.

James-Brent Styan, tiskovni predstavnik lokalne vlade, pa je dejal, da so krokodili le "srednje nevarni", saj so navajeni, da jih hranijo in hrane ne lovijo. "Je pa res, da gre za divje živali, ki ravnajo nagonsko in so – tako kot vse divje živali – ljudem nevarne," je še dodal.