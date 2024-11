Iz laboratorija pobegnilo 43 opic: 'Zaprite okna in vrata'

Opice so pobegnile iz ustanove podjetja Alpha Genesis, ki vzreja primate za medicinske raziskave. Po navedbah lokalne policije so vse ubežnice samice pasme makaki rezus, težke do tri kilograme.

"Prebivalce pozivamo, naj imajo varno zaprta vrata in okna ter naj o vsaki opici, ki jo opazijo, nemudoma obvestijo številko 911," so na družbenih omrežjih sporočili organi pregona. Prebivalce so pozvali še, naj se živalim ne približujejo, čeprav niso nevarne ljudem.

Izvršni direktor podjetja Alpha Genesis je pobeg označil za frustrirajoč dogodek, a dodal, da upa, da se bodo pobegle opice same vrnile, ko bodo lačne. Pri podjetju so sicer zagotovili, da ne prenašajo bolezni.