Iz letala rešili malega Zeytina, mladiča gorile iz Nigerije

Turški uradniki so sporočili, da mladič gorile, ki so jo pred mesecem dni rešili iz škatle, ki so jo našli v prostoru s prtljago letala Turkish Airlines, okreva v istanbulskem živalskem vrtu Polonezkoy, poroča The Guardian.

Petmesečnega mladiča so po javnem natečaju poimenovali Zeytin, kar po turško pomeni oliva.

Zaščitniki pravic živali sicer razmišljajo, da bi ga vrnili v naravni habitat. "Seveda si želimo, da bi mladič življenje nadaljeval v svoji domovini," je v nedeljo povedal Fahrettin Ulu, regionalni direktor istanbulskih naravovarstvenih in nacionalnih parkov. Poudaril je, da se jim zdi najbolj pomembno, da se v okolju, kamor ga bodo poslali, vzpostavi varne razmere.