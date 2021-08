Iz Libanona rakete na Izrael, ta odgovoril z obstreljevanjem

Z območja Libanona so na Izrael priletele tri rakete, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so se odzvali z obstreljevanjem libanonskega ozemlja. Incident se je zgodil sredi zaostrenih odnosov med Izraelom in Iranom, ki ima v Libanonu zaveznika v gibanju Hezbolah.

Rakete so padle na območje v bližini mesta Kirjat Šmona na severu Izraela, kjer so se oglasile opozorilne sirene in prebivalce pregnale v zatočišča pred bombnimi napadi. Izraelski premier Naftali Benet je sporočil, da sta bila z obrambnim ministrom Benijem Gancem obveščena o poteku dogodkov in nadzirata odziv. Medsebojno obstreljevanje se dogaja nekaj dni po tem, ko je Izrael skupaj z več drugimi državami obtožil Iran, da stoji za nedavnim napadom z brezpilotnim letalnikom na z Izraelom povezan tanker, v katerem sta bila ubita člana posadke. Iran obtožbe zavrača. icon-expand Raketiranje Izraela FOTO: Posnetek zaslona APTN Video Tanker M/T Mercer Street ladjarskega podjetja Zodiac Maritime, ki je v lasti izraelskega magnata Ejala Oferja, so napadli v četrtek ob obali Omana. Bil je prazen in na poti iz Tanzanije v Združene arabske emirate. PREBERI ŠE Ob obali Omana pirati napadli ladjo izraelskega milijarderja