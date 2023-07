Iz male vasice v francoskih Alpah izginil dvoletni malček

Francoska policija vse od sobote išče pogrešanega malčka, ki je izginil iz male vasice v francoskih Alpah. Oblasti in prostovoljci so preiskali že vse hiše v naselju, prav tako pa tudi okoliške gozdove in polja. V torek so sporočili, da nimajo nobenih namigov o tem, kaj bi se dvoletniku lahko zgodilo.

Dvoletnega dečka Emila so nazadnje videli v soboto na ulici pred hišo njegovih starih staršev v majhni vasici v francoskih Alpah, poroča CNN. V kraju, v katerem živita le dva ducata prebivalcev, sta otroka nazadnje videli dve priči, ki ju navaja francoski tožilec Remy Avon. icon-expand Pogrešani deček Emile FOTO: Profimedia Policija in francoska žandarmerija so že preiskali vse stavbe v vasici, pri iskanju pa jim je pomagalo tudi okoli 500 prostovoljcev. Ti so malčka iskali tudi v gozdu in na poljih, ki obdajajo vas, je urad lokalnega prefekta sporočil na spletu. "Na tej točki nimamo nobenih namigov, ki bi nam ponujali teorije, ki bi jim lahko v tekom preiskave tudi sledili," je lokalni državni tožilec povedal za radio Franceinfo. Francoske oblasti si pri iskanju pomagajo tudi z zvočnim posnetkom dvoletnikove mame, ki ga predvajajo prek zvočnikov na helikopterju. Konec tedna pa so vzpostavili tudi telefonsko linijo za morebitne informacije o pogrešanem dečku ter objavili njegovo fotografijo. V času izginotja je bil deček oblečen v bele kratke hlače in rumen top. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Od takrat so prejeli že več kot tisoč klicev, ki jih bodo skrbno preverili. Prav tako so po poročanju Sky Newsa zaslišali že 25 oseb, pregledali 12 vozil ter natančno preiskali več kot 12 hektarjev področja. Lokalni župan Francois Balique je za francosko televizijo povedal, da se je družina pripravljala na izlet, ko je dvoletnik izkoristil trenutek in odšel z vrta pred hišo. "Njegovi stari starši so ugotovili, da ga ni več tam, ko so ga želeli posesti v avtomobil," je dejal.