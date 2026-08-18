Iz mehurja so mu odstranili trikilogramski kamen

Poseg so prejšnji teden opravili v bolnišnici v Trincomaleeju na vzhodu države. 55-letnega bolnika so v bolnišnico sprejeli, ker je utrpel možgansko kap. Med zdravljenjem so zdravniki opazili, da ima težave z uriniranjem in odkrili kamne v sečnem mehurju. Med operacijo so odstranili kamen, ki je tehtal toliko kot donošen novorojenček in bil približne velikosti nojevega jajca. Bil je dolg približno 17 centimetrov, še navaja BBC.

Bolnik ostaja v bolnišnici, kjer se še naprej zdravi zaradi drugih zdravstvenih težav, so sporočili zdravniki. Dodali so, da je bil kamen v bolnikovem mehurju verjetno od pet do deset let.

Po podatkih Guinnessove knjige rekordov so največji kamen iz sečnega mehurja doslej odstranili leta 2003 pri bolniku v Braziliji. Tehtal je 1,9 kilograma in bil dolg 17,9 centimetra.