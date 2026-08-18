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Tujina

Iz mehurja so mu odstranili trikilogramski kamen

Sri Jayawardenepura Kotte, 18. 08. 2026 12.39 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Bolečine v mehurju

Zdravniki na Šrilanki so moškemu odstranili 3,1-kilogramski kamen iz sečnega mehurja. To je bil največji kamen te vrste doslej zabeležen.

Poseg so prejšnji teden opravili v bolnišnici v Trincomaleeju na vzhodu države. 55-letnega bolnika so v bolnišnico sprejeli, ker je utrpel možgansko kap. Med zdravljenjem so zdravniki opazili, da ima težave z uriniranjem in odkrili kamne v sečnem mehurju. Med operacijo so odstranili kamen, ki je tehtal toliko kot donošen novorojenček in bil približne velikosti nojevega jajca. Bil je dolg približno 17 centimetrov, še navaja BBC.

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Bolnik ostaja v bolnišnici, kjer se še naprej zdravi zaradi drugih zdravstvenih težav, so sporočili zdravniki. Dodali so, da je bil kamen v bolnikovem mehurju verjetno od pet do deset let.

Po podatkih Guinnessove knjige rekordov so največji kamen iz sečnega mehurja doslej odstranili leta 2003 pri bolniku v Braziliji. Tehtal je 1,9 kilograma in bil dolg 17,9 centimetra.

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KOMENTARJI3

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Aijn Prenn
18. 08. 2026 14.28
Če bi možakar kdaj na trampolinu skakal, bi bil v par minutah mrtev.
Odgovori
0 0
anabanana
18. 08. 2026 14.22
Preverjeno?????????
Odgovori
0 0
Darko32
18. 08. 2026 14.06
Pri vsem tem se lahko vprašamo kako se izločijo trdi delci pri osebah, kateri popijejo veliko vode, katera vsebuje veliko takšnih snovi. Nekje v telesu se kopičijo in nastanejo takšni primeri. Zato bi bilo dobro, da se navedeni primer malo bolj poglobijo in ugotovijo sestavo tega kamna.
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+1
1 0
SpamEx
18. 08. 2026 13.44
ni šans
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-1
0 1
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