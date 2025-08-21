Iz morja pred Aleksandrijo dvignili potopljene artefakte starega Egipta

Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja starega Egipta, ki je trajalo od 672 do 332 pred našim štetjem, ali ptolomejskega obdobja, ki mu je sledilo in se je končalo leta 30 pred našim štetjem. Ocenjujejo, da je bil kip prvotno dolg pet metrov.

Po besedah prvega moža egiptovskega vrhovnega sveta za starine Mohameda Ismaila Kaleda gre za prve predmete, ki so jih dvignili iz morja po letu 2001.

Kot je še dodal, so predmeti del arheološkega projekta, ki se je začel leta 2023, ko so arheologi začeli dokumentirati podvodne strukture, najdene približno 2,5 kilometra stran od starodavnega potopljenega mesta Thonis-Heracleion v zalivu Abu Kir.

Arheologi so odkrili tudi ladjo, podrobnosti o njej pa bodo po Kaledovih navedbah znane, ko bodo izvedli podvodno raziskavo.

Mesto Thonis-Heracleion so odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja. Strokovnjaki menijo, da se je potopilo po potresu, ki je prizadel Egipt v 2. stoletju pred našim štetjem.