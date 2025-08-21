Svetli način
Iz morja pred Aleksandrijo dvignili potopljene artefakte starega Egipta

Aleksandrija, 21. 08. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
Iz Sredozemskega morja pred obalo Aleksandrije so na površje dvignili potopljene artefakte starega Egipta. Potapljači so štiri predmete z vrvjo pritrdili na žerjav, ki jih je nato posamično dvignil iz blatne vode. Artefakte so nato previdno razstavili na ogled med slovesnostjo v zalivu Abu Kir blizu Aleksandrije.

Med predmeti je 2,17 metra dolg granitni kip brez glave in nog, za katerega domnevajo, da izvira iz poznega obdobja starega Egipta, ki je trajalo od 672 do 332 pred našim štetjem, ali ptolomejskega obdobja, ki mu je sledilo in se je končalo leta 30 pred našim štetjem. Ocenjujejo, da je bil kip prvotno dolg pet metrov.

Po besedah prvega moža egiptovskega vrhovnega sveta za starine Mohameda Ismaila Kaleda gre za prve predmete, ki so jih dvignili iz morja po letu 2001.

Kot je še dodal, so predmeti del arheološkega projekta, ki se je začel leta 2023, ko so arheologi začeli dokumentirati podvodne strukture, najdene približno 2,5 kilometra stran od starodavnega potopljenega mesta Thonis-Heracleion v zalivu Abu Kir.

Arheologi so odkrili tudi ladjo, podrobnosti o njej pa bodo po Kaledovih navedbah znane, ko bodo izvedli podvodno raziskavo.

Mesto Thonis-Heracleion so odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja. Strokovnjaki menijo, da se je potopilo po potresu, ki je prizadel Egipt v 2. stoletju pred našim štetjem.

Egipt starine arheologija potopljeni artefakti Sredozemsko morje
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
21. 08. 2025 17.04
Najbolj važno je da ni bi vpleten Abraham v teh stoletjih! 👏uspelo jim je dvigniti artefakte👏
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
21. 08. 2025 16.30
+1
Tem egipčanim je pa jahve delal ornk štale
ODGOVORI
1 0
