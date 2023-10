Iz morja odstranili torpedno mino iz druge svetovne vojne

Potapljači so na morskem dnu najprej zavarovali mino in jo nato s pomočjo balona dvignili na površje. Potem so jo s čolnom prepeljali na kopno, kjer jo bodo uničili. Postopek uničevanja bosta z morja nadzorovali dve policijski ladji, s kopnega pa bodo pri nadzoru sodelovale še ostale pristojne službe. Ob tem so pozvali državljane, naj ne prihajajo na prepovedana območja, da ne bi ogrozili sebe ali drugih.

Veliko morsko mino so marca odstranili tudi iz pristanišča na Reki. Skupaj z razstrelivom in aluminijastim ohišjem je tehtala 1100 kilogramov.