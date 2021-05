Iz morja pred Ceuto rešil komaj dva meseca starega dojenčka

Španija kot junaka časti pripadnika civilne garde, ki je iz morja pri Ceuti rešil komaj dva meseca starega dojenčka. "Bil je ledeno mrzel, popolnoma bled, ni se premikal," je povedal in razkril tudi, da ni vedel, ali je sploh še živ. Na srečo si bo malček opomogel. Fotografija je postala simbol migrantske krize, ki se te dni odvija v španski eksklavi na severu Afrike.

Pozornost španske pa tudi evropske javnosti je te dni usmerjena v Ceuto, špansko eksklavo na severni obali Afrike, kamor je od ponedeljka prispelo rekordnih 8000 migrantov. Med njimi je bilo okoli 1500 mladostnikov, tudi otrok, številni so bili brez spremstva. In prav zgodba morda najmlajšega med njimi je deležna največ pozornosti. Španska civilna garda je namreč objavila fotografijo svojega pripadnika, ki iz morja dviguje povsem obnemoglega dvomesečnega dojenčka.

Nastala je v torek. Otročička je s seboj vzela njegova mama, ki je poskušala špansko ozemlje doseči po morju. "Zgrabil sem otroka. Bil je ledeno mrzel, popolnoma bled, ni se premikal," je za radijsko postajo Cope povedal njegov rešiteljJuan Francisco Valle, ki ga v Španiji te dni častijo kot junaka. Reševanje ga je močno pretreslo. "Po pravici povedano, sploh nismo vedeli, ali je še živ," je dejal. Dojenčka so nemudoma prevzeli zdravstveni delavci, ki so že sporočili, da si bo povsem opomogel. Migranti, večinoma iz Maroka, so poskušali na različne načine doseči Ceuto. Nekateri so priplavali po morju, drugi so v času nizke oseke preprosto prišli peš z obal nekaj kilometrov južneje, spet drugi so pripluli na majhnih gumijastih čolnih, številni so se zgrnili na mejni prehod Fnideq in poskusili še tam. Izkušeni Valle je pomagal na morju. Velikokrat nisi vedel, kaj na hrbtu nosijo plavajoči migranti, je povedal. Morda je bil nahrbtnik, morda so bile obleke, lahko pa bi bil tudi majhen otrok, je pojasnil. Reševanje je bilo zato psihološko še toliko bolj naporno. Civilna garda je sicer poleg omenjene objavila še dve fotografiji reševanja otrok.

Španija zaradi migrantske krize v Ceuti Maroku očita agresijo in izsiljevanje Španska obrambna ministrica Margarita Robles je zaradi dogajanja v Ceuti Maroku namenila ostre besede. "Gre za agresijo na španske meje in meje Evropske unije, kar je v mednarodnem pravu nesprejemljivo," je opozorila v pogovoru za španski javni radio. Dodala je, da Rabat v ta namen "uporablja" mladoletnike. "Ne govorimo o mladostnikih, starih 16, 17 let, ampak gre po navedbah nevladnih organizacij za otroke, stare sedem ali osem let, (...) in ignoriranje mednarodnega prava," je poudarila in dodala: "Recite temu, kot želite, jaz temu pravim izsiljevanje."

Številne španske in maroške nevladne organizacije so izrazile zaskrbljenost zaradi velikega števila mladoletnikov, ki so iz Maroka prestopili v Ceuto, in dejstva, da jih Madrid vrača nazaj. Po navedbah španske vlade so jih doslej vrnili že okoli 5600. Vsakega, ki je prišel do plaž Ceute, so namreč takoj poslali nazaj.

Po ocenah analitikov si Maroko zatiska oči pred migrantskim valom na Ceuto, da bi diplomatsko pritisnil na Španijo, da ji prizna suverenost nad Zahodno Saharo. Do begunskega vala je namreč prišlo v času povečanih napetosti med Marokom in Španijo zaradi odločitve slednje, da voditelju fronte Polisario Brahimu Galiju, ki je zbolel za hudo obliko covida-19, zagotovi zdravstveno oskrbo. Fronta Polisario se bori za neodvisnost Zahodne Sahare. Območje, ki je bilo do leta 1975 španska kolonija, Maroko v nasprotju z resolucijo ZN zahteva in nadzoruje. Maroški državni minister za človekove pravice Mustafa Ramid je v sredo dejal, da je "jasno", da je Španija z zdravljenem Galija dala prednost svojim povezavam z gibanjem Polisario in Alžirijo pred tistimi z Marokom. "Španija mora vedeti, da je cena diskreditacije Maroka velika," je opozoril.