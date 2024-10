Iz mrliškega vozila padlo truplo, voznik mislil, da je povozil osebo

Podjetje, ki je prepeljalo truplo, Hades funeral services, je v soboto izdalo izjavo, prevzelo odgovornost za incident in za neljubi dogodek okrivilo tehnično okvaro mrliškega vozila: "Z globokim obžalovanjem vas obveščamo, da je zaradi nepričakovane tehnične okvare električne ključavnice prtljažnih vrat v pogrebnem vozilu med prevozom trupla pokojnika prišlo do neljubega dogodka, ki ne odraža visokih standardov naše družbe, naše globoke empatije do družin pokojnikov in spoštovanja, ki ga vedno izkazujemo pokojnikom," je družba zapisala v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani.