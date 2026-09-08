Iz muzeja na jugu Francije ukradli Renoirjeva dela

Alarm v muzeju se je sprožil ob 5.48 zjutraj. Po navedbah mestnih oblasti sta na posnetkih nadzornih kamer vidni dve osebi, ki pa jima je uspelo pobegniti. Vrednost del, ki naj bi znašala približno devet milijonov evrov, so ocenili francoski mediji, ki so se sklicevali na župana.

Tatovi so prerezali ograjo, da bi vstopili v muzej, in svoj rop časovno načrtovali za čas menjave varnostnikov. Pobegnili so s portretom z naslovom Madame Colonna Romano in upodobitvijo ženske pri vodnjaku z naslovom Jeune femme au puits. Ukradli pa so tudi sliki Madame Pichon in Coco lisant, portret Renoirjevega sina Clauda, ki bere.