Iz muzeja na jugu Francije ukradli Renoirjeva dela

Alarm v muzeju se je sprožil ob 5.48 zjutraj. Po navedbah mestnih oblasti sta na posnetkih nadzornih kamer vidni dve osebi, ki pa jima je uspelo pobegniti. Vrednost del, ki naj bi znašala približno devet milijonov evrov, so ocenili francoski mediji, ki so se sklicevali na župana.
Tatovi so prerezali ograjo, da bi vstopili v muzej, in svoj rop časovno načrtovali za čas menjave varnostnikov. Pobegnili so s portretom z naslovom Madame Colonna Romano in upodobitvijo ženske pri vodnjaku z naslovom Jeune femme au puits. Ukradli pa so tudi sliki Madame Pichon in Coco lisant, portret Renoirjevega sina Clauda, ki bere.
Muzej v mestu, ki je pol ure vožnje oddaljeno od Nice, se nahaja na posestvu Domaine des Collettes, ki je bilo zadnji dom slikarja Pierra-Augusta Renoirja (1841-1919). Odprli so ga leta 1960, v njem pa so razstavljene Renoirjeve slike ter dela drugih umetnikov, kot so Maillol, Bonnard in Dufy.
Današnja kraja je še ena v nizu tatvin v francoskih muzejih v zadnjem času. Eden najbolj spektakularnih je bil vlom v Louvre pred skoraj enim letom, ko so tatovi ukradli dragulje v vrednosti približno 88 milijonov evrov.
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