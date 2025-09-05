Svetli način
Iz muzeja ukradli skoraj 10 milijonov evrov vredni posodi in vazo

Pariz, 05. 09. 2025 07.37

N.L.
Tatovi so ponoči iz francoskega muzeja ukradli tri porcelanaste predmete v vrednosti skoraj 10 milijonov evrov. Predmeti so veljali za nacionalni zaklad.

Nepridipravi so v četrtek zgodaj zjutraj sprožili alarm, nato pa razbili okno in vdrli v notranjost. Varnostniki so takoj po prihodu na kraj poklicali policijo, a tatovi so takrat že pobegnili.

Razbito okno v muzeju The Adrien Dubouché v Limoges.
Razbito okno v muzeju The Adrien Dubouché v Limoges. FOTO: Profimedia

"Varnostni sistem je deloval, vendar ga bo potrebno pregledati. Več večjih muzejev po svetu je že bilo tarča tatov, ki jih najverjetneje najamejo zbiratelji takih predmetov," je povedal župan Émile Roger Lombertie.

V muzeju so potrdili, da so ostali brez dveh posebej pomembnih posod iz kitajskega porcelana iz 14. in 15. stoletja ter kitajske vaze iz 18. stoletja. Predmete so hranili kot nacionalni zaklad. Vrednost ukradenih predmetov je ocenjena na 9,5 milijona evrov.

Nacionalni muzej, posvečen limoškemu porcelanu in zgodovini keramike.
Nacionalni muzej, posvečen limoškemu porcelanu in zgodovini keramike. FOTO: Profimedia

V muzeju sicer hranijo kar 18.000 del, vključno z največjo javno zbirko porcelana iz Limogesa, poroča The Guardian.

