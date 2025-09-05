Iz muzeja ukradli skoraj 10 milijonov evrov vredni posodi in vazo

Nepridipravi so v četrtek zgodaj zjutraj sprožili alarm, nato pa razbili okno in vdrli v notranjost. Varnostniki so takoj po prihodu na kraj poklicali policijo, a tatovi so takrat že pobegnili.

"Varnostni sistem je deloval, vendar ga bo potrebno pregledati. Več večjih muzejev po svetu je že bilo tarča tatov, ki jih najverjetneje najamejo zbiratelji takih predmetov," je povedal župan Émile Roger Lombertie.

V muzeju so potrdili, da so ostali brez dveh posebej pomembnih posod iz kitajskega porcelana iz 14. in 15. stoletja ter kitajske vaze iz 18. stoletja. Predmete so hranili kot nacionalni zaklad. Vrednost ukradenih predmetov je ocenjena na 9,5 milijona evrov.