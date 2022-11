Iz muzeja ukradli več milijonov vredne 100 let stare zlate kovance

Policija je v torek sporočila, da so iz muzeja na jugu Nemčije ukradli ogromno količino starodavnih keltskih zlatih kovancev, ki datirajo v obdobje približno 100 let pred našim štetjem. 483 kovancev so sicer odkrili leta 1999 med izkopavanji starodavne naselbine v Manchingu, njihovo vrednost pa ocenjujejo na več milijonov evrov.

icon-expand Iz muzeja na jugu Nemčije so ukradli starodavne zlate kovance. FOTO: AP Bavarska državna policija je sporočila, da so starodavne zlate kovance ukradli v torek zgodaj zjutraj iz Keltskega in rimskega muzeja v Manchingu, ki se nahaja 60 kilometrov severno od Münchna. 483 kovancev so odkrili leta 1999 med izkopavanji starodavne naselbine v Manchingu in veljajo za največjo zakladnico keltskega zlata, najdeno v 20. stoletju. Nemška tiskovna agencija dpa je poročala, da oblasti vrednost kovancev, ki so skupaj tehtali približno štiri kilograme, ocenjujejo na več milijonov evrov oziroma dolarjev, poroča AP. "Izguba keltskega zlata predstavlja katastrofo. Zlati kovanci so nenadomestljivi, saj pričajo o naši zgodovini," je agencija citirala bavarskega ministra za znanost in umetnost Markusa Bluma. Policija za informacije prosi priče, ki so morda v bližini muzeja videle sumljive osebe ali imajo druge informacije, ki bi lahko pripomogle k vrnitvi zaklada.