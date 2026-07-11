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Iz naraslih voda rešili okoli 90 ljudi, več jih pogrešajo

St. Louis, 11. 07. 2026 10.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Misuri, poplave

Jugovzhod ameriške zvezne države Misuri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz naraslih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo, poroča CNN.

Najbolj prizadeto je okrožje Reynolds, kjer so reševalci posredovali po delnem porušenju objekta v kampu Bearcat Getaway ob reki Black River. Oblasti domnevajo, da je voda odnesla do 17 ljudi, zato na območju poteka obsežna iskalno-reševalna akcija.

Šerif okrožja Reynolds Caleb McCoy je sporočil, da so medtem našli vseh pet tabornikov, ki so bili sprva prijavljeni kot pogrešani, približno deset ljudi pa so rešili s strehe prenočišča Black River Lodge. V sosednjem okrožju Crawford so rešili najmanj tri ljudi, eno osebo pa še iščejo.

Ameriška nacionalna vremenska služba je v petek zgodaj zjutraj za dele okrožij Reynolds in Iron razglasila izredne razmere zaradi hudourniških poplav. Reka Black River je narasla na rekordnih 8,75 metra, kar je najvišja raven doslej.

Guverner Misurija Mike Kehoe je razglasil izredne razmere in poudaril, da so poplave zahtevale številne hitre reševalne akcije.

Na območju je od četrtka zvečer padlo več kot 300 milimetrov dežja. Pri kraju Redmondville, približno 110 kilometrov jugozahodno od St. Louisa, so namerili 311 milimetrov padavin. Nevihte so ponekod prinesle med 150 in 300 milimetrov dežja, kar je povzročilo obsežne hudourniške poplave.

Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na tisoč let, in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši.

Meteorologi za ta konec tedna napovedujejo nove padavine, nevarnost poplav pa se bo razširila tudi na dele dolin rek Mississippi, Ohio in Tennessee ter osrednje Apalače.

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