Z obzidja v Dubrovniku padel avstralski par

Par iz Avstralije je padel z obzidja v Dubrovniku. Nesreča se je zgodil v nočnih urah, okoli 2.30 ure, poroča Index.hr. Gre za 34-letnega moškega in 26-letno žensko. Oba sta težko poškodovana in se zdravita v dubrovniški bolnišnici. Moškega so operirali, ženska pa je še v kritičnem stanju. Policisti so sporočili, da na kraju niso našli znakov kaznivega dejanja.