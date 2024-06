Iz oči v oči: Biden in Trump kmalu v besednem obračunu

Nekdanji predsednik Trump je svojega konkurenta Bidna več mesecev izzival na soočenja, trenutni predsednik ZDA pa je vprašanja o tem zavračal s komentarjem, da bo to odvisno od tega, kako se bo Trump obnašal.

Boji ne potekajo le na nogometnih zelenicah, tudi Joe Biden in Donald Trump bosta danes zvečer vstopila v areno političnega športa in nadaljevala besedni dvoboj, ki smo mu že bili priča, ko sta se pred štirimi leti soočila iz oči v oči.

Donald Trump in Joe Biden

Biden je nato sredi maja Trumpa preko videoposnetka tudi sam izzval na soočenje, med drugim zaradi vztrajnega zaostajanja v anketah čez zimo in pomlad. Že pred predsedniškimi volitvami leta 2020 sta Biden in Trump imela dve soočenji, ki sta se sprevrgli v prepir, saj je Trump svojemu nasprotniku nenehno skakal v besedo in se ni oziral na vprašanja voditeljev. Televizija CNN je zato tokrat postavila stroga pravila – v studiu ne bo občinstva, kandidatoma pa bodo izključili mikrofon, ko ne bosta na vrsti za odgovor ali pa bosta prekoračila dovoljeni čas.

Trump se je uvodoma razveselil Bidnovega izziva, v zadnjih dneh pa se pritožuje nad pravili in voditelji ter skupaj s predstavniki svoje kampanje širi nepotrjene govorice, da bo Biden prišel na soočenje pod vplivom mamil. Nekateri analitiki zato celo ugibajo, ali se bo Trump v zadnjem trenutku umaknil. Ob tem določeni menijo, da je Trumpova ekipa morda naredila strateško napako s poudarjanjem Bidnove starosti in domnevne senilnosti.

81-letni Biden se na soočenje že nekaj dni pripravlja v predsedniškem letovišču Camp David, 78-letni Trump pa trdi, da priprav ne potrebuje. Potrebuje pa sredinske oziroma zmerne volivce, ki jih doslej ni prepričal. V Bidnovem štabu upajo, da bo Trump ponovil svojo predstavo izpred štirih let, za vsak primer pa naj bi se predsednik pripravljal tudi na zmernega, umirjenega in razumnega nasprotnika.