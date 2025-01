Reševalna akcija zaključena: 'Preživele smo rešili in iznesli vsa trupla'

Oblasti so v kraju Stilfontein okoli 140 kilometrov jugozahodno od Johannesburga v ponedeljek začele reševalno akcijo, potrem ko so tamkajšnji prebivalci izrazili bojazen, da je v rudniku morda več kot sto mrtvih. Doslej so našli 78 trupel in več kot 240 preživelih.

Iz rudniškega rova okoli 2,6 kilometra pod zemljo so preživele in trupla na povrčje prepeljali s pomočjo posebnega stroja. Po treh dneh so reševalno akcijo ustavili, saj da so na površje iznosili vse preživele in tudi preminule rudarje, poroča AP News.

Zaključek akcije je sicer presenetljiv, saj so oblasti pred tem sporočile, da bi lahko reševanje trajalo vse do naslednjega tedna. Reševalci bodo sicer v četrtek opravili še zadnji pregled rudnika ter se prepričali, da v rovih ni več nikogar.