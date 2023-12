Iz pariškega hotela Ritz izginil diamantni prstan, našli so ga v sesalniku

Dva dni po tem, ko je malezijska gostja v prestižnem hotelu Ritz francoski policiji prijavil izginuli diamantni prstan, je pariški hotel našel odgovor na vprašane, kaj se je zgodilo s 750.000 evrov vrednim nakitom. Razlaga pa precej manj vznemirljiv kot nekatere druge teorije, ki so krožile po spletu. Varnostnik Ritza je namreč prstan našel v vakuumski vrečki za sesalnik, poroča Guardian.

Časnik Le Parisien je sicer namignil, da najdba prstana še ni popolnoma razblinila vseh vprašanj, ki so se pojavila ob njegovem izginotju. A hotel sporoča, da je njihova stranka navdušena nad novico. "Radi bi se zahvalili osebju pariškega Ritza, ki je nemudoma izvedlo iskanje in ki vsak dan dela z integriteto in strokovnostjo," so povedali.