Iz Pentagona ušli strogo zaupni podatki: Izrael načrtuje napad na Iran

Da so iz Pentagona ušle zaupne informacije, so za CNN potrdile tri osebe, seznanjene s primerom. Ena od njih je tudi potrdila pristnost dokumentov. Po besedah neimenovanega uradnika, ki je spregovoril za CNN, je uhajanje zaupnih podatkov izjemno zaskrbljujoče.

Dokumenti z datumoma 15. in 16. oktober so v soboto začeli krožiti po spletu, potem ko jih je na družbenem omrežju Telegram objavil račun, imenovan kot "Middle East Spectator". Dokumenti imajo oznako strogo zaupno, poleg tega pa je tudi navedeno, da so namenjene izključno ZDA in njenim zaveznicam: Avstraliji, Kanadi, Novi Zelandiji in Združenemu kraljestvu.

V prvem dokumentu so opisane izraelske priprave na napad na Iran in načrtovanje premika izraelskega streliva. V drugem dokumentu pa so opisane vojaške vaje izraelskih zračnih sil, ki vključujejo rakete zrak-zemlja, za katere se domneva, da so del priprav na napad na Iran.