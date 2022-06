Iz petih iraških bank v treh letih ukradenih skoraj 600 milijonov evrov

Iz iraških državnih bank je bilo ukradenih skoraj 600 milijonov evrov, so po triletni preiskavi sporočili iz iraške protikorupcijske komisije in dodali, da so bili med vpletenimi tudi bančni uslužbenci in celo stranke. Komisija je že napovedala, da bodo za 41 osumljencev izdani nalogi za aretacijo. Po padcu Sadama Huseina do leta 2021 naj bi iz državne blagajne že več kot 400 milijard dolarjev.

icon-expand Evri FOTO: Shutterstock Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so se domnevne goljufije zgodile v podružnici banke v provinci Majsan ter v štirih podružnicah banke Rašid v Majsanu in prestolnici Bagdad. Komisija sicer ni navedla časovnega okvira kaznivih dejanj, vendar je uradnik komisije, ki ni želel biti imenovan, novinarjem dejal, da so se preiskave domnevnih nezakonitih dejavnosti začele leta 2019. Korupcija pesti vse ravni iraške države, vendar se protikorupcijske kampanje osredotočajo predvsem na preiskovanje sumov korupcije v srednjem menedžmentu in ne med najvišjimi državnimi uradniki. Po lani objavljenih uradnih podatkih je, odkar je bil leta 2003 strmoglavljen diktator Sadam Husein, iz državne blagajne izginilo več kot 400 milijard ameriških dolarjev. Država je na indeksu zaznave korupcije organizacije Transparency International na 157. mestu med 180 državami, obsežne protirežimske proteste v Iraku konec leta 2019 pa je v veliki meri spodbudila prav jeza zaradi korupcije in s tem povezanega propadanja javnih storitev.