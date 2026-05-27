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Iz pobude za preskrbo Ukrajine s strelivom izstopilo devet držav

Praga, 27. 05. 2026 11.13 pred 29 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
STA N.V.
Ukrajinska vojska v bližini Bahmuta

Število držav, ki sodeluje v češki pobudi za preskrbo Ukrajine z artilerijskim strelivom, se je prepolovilo z 18 na devet, odkar se je premier Andrej Babiš decembra lani vrnil na položaj z obljubo, da Češka v pobudo ne bo več vlagala lastnega denarja.

"Pobuda še vedno deluje, vendar je nova težava v tem, da finančno prispeva le okoli devet držav članic. (...) Ta pobuda je Ukrajincem zagotavljala do 50 odstotkov vsega streliva velikega kalibra, zato je ni mogoče zlahka nadomestiti," je za Financial Times povedal češki predsednik Petr Pavel.

Dodal je, da bi morala biti prihodnost pobude ena od tem julijskega vrha zveze Nato v Ankari.

Pavel sicer ni razkril, katere države so nedavno izstopile iz pobude. Zahodni vojaški uradnik je medtem po poročanju Financial Timesa pojasnil, da "nekatere države sedaj menijo, da je čudno plačevati za nekaj, česar vodilni politiki vodilne države ne podpirajo zadosti".

Andrej Babiš
Andrej Babiš
FOTO: AP

Češka je nakup artilerijskih izstrelkov za Ukrajino v tretjih državah predlagala v začetku leta 2024 kot odgovor na pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti v EU. Od takrat se je pobudi pridružilo več držav, med njimi tudi Slovenija, Ukrajini pa so dobavili že več kot štiri milijone kosov streliva.

STA na odgovor ministrstva za obrambo o sodelovanju Slovenije v pobudi še čaka.

Babiš je med volilno kampanjo večkrat kritiziral pobudo. Po izvolitvi na položaj predsednika vlade pa je dejal, da bo Praga še naprej izvajala pobudo, a da bo delovala v vlogi koordinatorja in po novem v pobudo ne bo vlagala lastnega denarja.

Češki premier je za Financial Times povedal, da njegova vlada omejena javna sredstva namenja prednostno češkim državljanom, saj se gospodinjstva zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu soočajo z visokimi stroški energentov. "Denarja nimamo, zato prejemamo sredstva od drugih držav in nato dostavljamo (strelivo)," je dodal.

češka pobuda vojna v ukrajini strelivo
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KOMENTARJI10

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galeon
28. 05. 2026 13.42
Še so pametni na tem planetu.
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+1
1 0
zdravkob
28. 05. 2026 11.10
Tole evropsko hujskanje na vojno proti Rusiji se mora končati. Velika sramota bo to za mnoge, ampak ne smemo se pustit zvleči v jamo. Velika napaka je bila tole, kako je Zahod sprovociral in se vmešal v državljansko vojno med Ukrajino in Rusijo. Pa še sami smo si na svoj račun razstreili plinovod. To je pa že norost.
Odgovori
+1
1 0
asgard
28. 05. 2026 15.18
Drzavljanska vojna ?
Odgovori
0 0
Na pol ovca
27. 05. 2026 21.18
Men je facinantno opazovati vsaj pol Slovencev ki bojda nasprotujejo Sorošu, LGBT, Von Leyen .... a nekako absolutno podpirajo največji projekt tega istega Soroša, Von leyen ..... to je Ukrajina
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+1
1 0
anatomija
27. 05. 2026 16.46
Članka kjer je strahopetni Putin prepovedal lete mad Moskvo se pa ne sme komentirati. Boji se za svoje pokvarjeno življenje . V drugih deli Rusije in okupiranih območjih Ukrajine pa ne sprožijo niti alarme , da bo se ljudje umaknili v zaklonišča . Potem pa kažejo žrtve ki so posledice Ruske propagande
Odgovori
-1
4 5
Kruha in Iger
27. 05. 2026 15.21
UA vreča brez dna in odličen poligon za biznise z orožjem, da o korupciji ne govorim. Če se da čim dlje stran od njih.
Odgovori
+1
6 5
mario7
27. 05. 2026 15.00
ukrajina vreča brez dna.
Odgovori
+5
9 4
krpati
27. 05. 2026 12.35
Še bo kakšna izstopila.
Odgovori
+5
10 5
borjac
27. 05. 2026 12.20
Kaj je Ukrajina naredila za Evropo z pridružitvijo v Eu ???? NAREDILA NI POPOLNOMA NIČ BOBREGA , SAMO SLABO ZA EVROPEJCE , pa ZASE TUDI NIČ , SAMO ŠKODO.
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+8
13 5
Špica
27. 05. 2026 12.07
pravilno.
Odgovori
+8
12 4
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