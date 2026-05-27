Iz pobude za preskrbo Ukrajine s strelivom izstopilo devet držav

"Pobuda še vedno deluje, vendar je nova težava v tem, da finančno prispeva le okoli devet držav članic. (...) Ta pobuda je Ukrajincem zagotavljala do 50 odstotkov vsega streliva velikega kalibra, zato je ni mogoče zlahka nadomestiti," je za Financial Times povedal češki predsednik Petr Pavel.

Dodal je, da bi morala biti prihodnost pobude ena od tem julijskega vrha zveze Nato v Ankari.

Pavel sicer ni razkril, katere države so nedavno izstopile iz pobude. Zahodni vojaški uradnik je medtem po poročanju Financial Timesa pojasnil, da "nekatere države sedaj menijo, da je čudno plačevati za nekaj, česar vodilni politiki vodilne države ne podpirajo zadosti".