Z zrušenega pokopališča v Neaplju pogledalo vsaj ducat krst

Tudi januarja lani so se meščani srečali s podobnim incidentom, ko se je na drugi strani mesta prav tako zrušila stavba s približno 300 grobnimi nišami, zato v obljube ne verjamejo. Opozarjajo, da že več let glasno omenjajo, da se za pokopališča ne skrbi. Ob tem jim ob stran stojijo tudi nekateri politiki.

Dan za tem, torej v torek, pa so se pred pokopališčem protestno zbrali ogorčeni in šokirani meščani, ki za škodo krivijo ravno pokopališko upravo, saj da območij sploh ne vzdržuje. "Srečo smo imeli, da krste moje družine niso padle ven," je za italijanski časopis povedal Maurizio Boddi. V nišah je pokopal ženo, oba starša in tasta.

Svetnik regije iz stranke Europa Verde Francesco Emilio Borelli je ob novem kolapsu grobnih niš v Poggiorealu na pomanjkljivosti oskrbe opozoril tudi na svojem Facebook profilu. "Pokopališča so bila preveč let slabo vodena in prepuščena sama sebi ter zato postala žrtve goljufov in dobičkarjev," je podprl mnenje ljudstva.

Italijanske družine so svoje pokojne 'izgubile' tudi lanskega februarja, ko je pred obalnim mestom Camogli na severu Italije v morje zaradi plazu padlo 200 krst. Zemlja je s seboj potegnila tudi dve kapeli.