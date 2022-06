Iz pregretega avtomobila rešili 47 mačk, ki so živele z lastnikom

V torek so se temperature v Minnesoti dvignile do 32 stopinj Celzija. Ashley Pudas iz društva za zaščito živali je pojasnila, da je lastnik mačk zaradi izjemne vročine spoznal, da mačkam življenje v avtomobilu bolj škodi kot koristi, zato je poklical na pomoč. Pred tem se je že odrekel 14 drugim mačkam, ki so prav tako z njim živele v avtu.

Kot so na spletni strani zapisali v društvu za zaščito živali, je 47 mačk agentom predal njihov lastnik, ki je z mačkami že nekaj časa živel v avtomobilu. Pred kratkim naj bi ostal brez doma, vendar mačk ni želel zapustiti. "In dovolil nam je, da jim pomagamo," je pojasnila Pudasova. Lastnika mačk so na kraju pregledali reševalci in mu zagotovili zdravniško pomoč.

Mačke, ki so živele v avtomobilu, so stare od manj kot enega leta do več kot 12 let. Kljub nehigienskim razmeram in izjemni vročini v avtomobilu pa se zdi, da ima večina mačk le manjše zdravstvene težave. Trenutno so v oskrbi veterinarjev in osebja za vedenje živali, kjer jih negujejo, pregledujejo in ocenjujejo. Ko bodo rešili morebitne zdravstvene ali vedenjske težave, pa bodo mačke sterilizirali in bodo na voljo za posvojitev.