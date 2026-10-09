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Iz prestižne italijanske vinske kleti ukradli 30.000 steklenic vina

Cortona, 09. 10. 2026 14.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Vinska klet Marchesi Antinori

V prestižni vinski kleti v Toskani je bilo ukradenih več tisoč steklenic vina v vrednosti pet milijonov evrov. Sedem zamaskiranih posameznikov je vdrlo v vinsko hišo, nato pa z viličarji, ki pripadajo podjetju, v dva velika tovornjaka naložilo 30.000 steklenic vina. Storilce še iščejo.

Vinska klet družinske hiše Marchesi Antinori v Cortoni, katere zgodovina sega v konec 14. stoletja, je bila oropana. Storilci so uspešno izklopili alarmni sistem in nadzorne kamere, nato pa naložili vino na tovornjaka in pobegnili, piše Guardian.

Med ukradenimi steklenicami so bila tudi vina, ki jih še posebej cenijo zbiratelji in ljubitelji vina, med njimi Solaia, Guado al Tasso in Tignanello. Slednje velja za eno prvih rdečih vin v Toskani, pri katerem pri pridelavi niso uporabili belih sort grozdja. Vse ukradene steklenice so iz letnika 2023, njihova cena pa se giblje med 120 in 400 evri za steklenico.

Vinska klet Marchesi Antinori
Vinska klet Marchesi Antinori
FOTO: Shutterstock

Rop se je zgodil v soboto, ko se je podjetje pripravljalo na večjo pošiljko vina za kupce v tujini, vendar so to odkrili šele v ponedeljek zjutraj, ko so zaposleni prišli na delo.

"Tolpa je bila zelo dobro pripravljena," je za časnik Corriere della Sera povedal Renzo Cotarella, izvršni direktor vinske hiše Marchesi Antinori. "V Italiji se kaj takega v takšnem obsegu in vrednosti še ni zgodilo."

Močno verjame, da bo policiji uspelo izslediti storilce in s tem tudi ukradeno vino. "Dva tovornjaka, polna blaga, ne moreta kar izginiti v zrak," je dodal. "Toskanske ceste so polne kamer. Morda nam bo z nekaj sreče uspelo dobiti nazaj vsaj nekaj steklenic."

V zadnjih mesecih je bilo v Italiji več kraj v vinskih kleteh, med drugim sredi septembra v mestu Alba v severni deželi Piemont.

Cotarella sumi, da je v krajo v njegovi vinski kleti vpletena ista tolpa. "Vedno smo dopuščali možnost, da bi nam med prevozom ukradli nekaj zabojev vina, nikakor pa si nismo predstavljali, da bi dva tovornjaka lahko zapeljala v klet in odpeljala tako ogromno količino," je dodal.

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