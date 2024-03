Iz prestolnice Haitija pred nasiljem tolp zbežalo že 33.000 ljudi

Agencija Združenih narodov je v sporočilu za javnost izpostavila, da se ljudje pred nasiljem v prestolnici zatekajo na podeželje po cestah, ki jih nadzirajo tolpe.

IOM je z zbiranjem podatkov na najbolj obiskanih avtobusnih postajah med 8. in 20. marcem zabeležil 33.333 ljudi, ki so zbežali iz prestolnice. Najpogosteje so zbežali na jug, kamor se je v zadnjih mesecih zateklo že 116.000 razseljenih oseb. Agencija je opozorila, da na jugu nimajo zadostne infrastrukture, niti dovolj sredstev, da bi se lahko spoprijeli z množičnim prihodom ljudi iz prestolnice.

Haiti je že dlje časa v primežu nasilja oboroženih tolp, razmere v prestolnici pa so se dodatno zaostrile v zadnjih tednih, ko je več tolp združilo moči, osvobodilo več tisoč zapornikov ter napadlo strateške lokacije v prestolnici. To je 11. marca privedlo do odstopa premierja Ariela Henryja in napovedi oblikovanja prehodne vlade.