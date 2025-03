Iz pripora izpustili svojce umorjenega Emila, policija razkrila podrobnosti

Potem ko so v Franciji podaljšali pripor starim staršem ter teti in stricu dvoletnega Emila Soleila, ki bi lahko bili vpleteni v smrt malčka, so četverico zdaj izpustili. A državni tožilec ob tem opozarja, da morebitna vpletenost družine še ni povsem izključena. Dedka dečka sicer preiskujejo tudi v ločenem primeru domnevne spolne zlorabe, ko je v katoliški skupnosti Riaumont deloval kot menih. Ob tem pa francosko javnost pretresa tudi novica o smrti duhovnika, ki je krstil malega Emila.

V malem francoskem mestecu Aix-en-Provence so upali, da bo grozljiva zgodba o izginotju malega Emila Soleila, ki so ga leto kasneje našli mrtvega, naposled le dobila epilog. Kot smo poročali včeraj, so namreč štirim osebam, ki bi bile lahko vpletene v smrt dvoletnika, za 24 ur podaljšali pripor. Preiskovalci so četverico zasliševali več ur, a so jih danes zjutraj izpustili brez obtožbe. "Po 17 urah zaslišanja je bilo pridržanje preklicano. To je olajšanje za njih in za njihove odvetnike. Nikoli me ni preveč skrbelo, verjela sem, da lahko vse razložimo. Morda se je pojavilo nekaj točk, ki jih je bilo treba razčistiti, a to je to," je dejala odvetnica dedka Philippa Vedovinija Isabelle Colombani. Oglasil se je tudi zagovornik njegove žene Julien Pinelli, ki je dejal: "Moji stranki je bil odpravljen pripor, kar je seveda veliko olajšanje."

Državni tožilec Jean-Luc Blachon je na današnji tiskovni konferenci povedal, da je ta faza preiskave zdaj končana, a da vpletenosti družine še ne bodo povsem izključili. Ponovno bi jo namreč lahko odprli, če bi se pojavile morebitne nove sledi. Babico, dedka, strica in teto otroka so po besedah polkovnika Christopha Berthelina pridržali in zaslišali, saj so morali preveriti določene elemente, ki so jih zbrali med preiskavami. Polkovnik je ob tem dejal, da je policija preverila 3141 poročil ter opravila 287 razgovorov s pričami, vključno s štirimi osebami, ki so jih pridržali. "27 vozil je bilo podvrženih tehničnim in znanstvenim analizam," je dodal ter ob tem omenil še 50 sodnih in 38 digitalnih preiskav. V okviru smrti dečka so prečesali 285 hektarjev ter 55 milijonov komunikacijskih podatkov, ki jih trenutno še analizirajo.

Jean-Luc Blachon je medtem razkril, da so bile na truplu otroka, ki so ga odkrili slabo leto po dečkovem izginotju, vidne deformacije, ki kažejo na nasilno poškodbo obraza. Njegove kosti in oblačila so bila ob tem po smrti dečka premaknjeni. "Otrokovo telo ni razpadlo v oblačilih, najdenih v gozdu," je dejal. Številni indici tako kažejo, da je bila v izginotje in smrt malega Emila vpletena tretja oseba. Duhovnik, ki je krstil dečka, umrl zaradi prevelikega odmerka tablet Ugibanja o tem, kaj se je v resnici zgodilo tistega usodnega dne pred dvema letoma, ko je deček julija 2023 izginil izpred hiše starih staršev, se tako nadaljujejo. Njegove posmrtne ostanke, vključno z zlomljeno lobanjo, je devet mesecev pozneje našel pohodnik. Dodatno dimenzijo bi lahko prinesla novica, ki je odjeknila v sredo. Duhovnik, ki je krstil malega Emila, je namreč 15. marca storil samomor.

