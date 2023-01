Iz pripora v Zambiji po 46 dneh izpustili osem Hrvatov

"Po 46 dneh zapora so danes odšli v zasebne nastanitve, ki jim jih je priskrbel njihov odvetnik. Svoje potne liste so morali pustiti na sodišču, dobili so posebne osebne izkaznice, ki veljajo le v mestu Ndola in ne v preostali Zambiji, ne smejo zapustiti mesta," je iz Zambije poročala novinarka oddaje Preverjeno Danka Derifaj za Dnevnik Nove TV.

Izpustitev Hrvatov iz pripora je potrdil tudi minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman . "Uspeli so si urediti bivališče, bili so vpisani v register, dobili so ustrezne dokumente in se nastanili tam, kjer jim najbolj ustreza. Stroške bodo nosili sami. Spremljal jih je naš konzul, vse je potekalo po pričakovanjih," je povedal.

Spregovoril je tudi o razmerah v tamkajšnjih zaporih. "To je pod vsemi standardi, ki si jih v Evropi lahko zamislimo. Zambija nima posebnih infrastrukturnih zmogljivosti za sprejem tujcev. Hrvaški državljani so bili nameščeni v enoti za pridržanje in ne v celicah. Moški so bili že od začetka ločeni od žensk, čez dan so se lahko na kratko srečali, približno za 15 do 20 minut," je dejal in dodal, da so tamkajšnji zapori prenatrpani in da je zaprtih več ljudi, kot je kapaciteta zavoda. "Ni običajna praksa, da so priporniki, torej tisti, ki čakajo na sojenje, nastanjeni skupaj z obsojenci," je dejal.

Spomnimo: Na letališču v Ndoli v Zambiji so 7. decembra lani aretirali štiri pare iz Hrvaške zaradi suma trgovine z otroki, saj naj bi bili dokumenti o njihovih posvojitvah ponarejeni. Vsi vpleteni krivdo zanikajo.