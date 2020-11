Iz prodaje umaknili knjigo avtorice, ki je žalila maorski tatu zunanje ministrice

Na Novi Zelandiji je na volitvah 17. oktobra prepričljivo slavila Jacinda Ardern, ki je že sestavila svojo ministrsko ekipo. V njej je tudi zunanja ministrica Nanaia Mahuta, ki je prva v zgodovini države z maorskim obraznim tatujem.

Avtorica Olivia Pierson je tvitnila, da je obrazni tatu grd in neciviliziran, in dodala, da tovrstni tatuji niso nekaj, kar bi pristajalo najvišji diplomatki države v 21. stoletju. V odzivu na njen tvit je pomembna spletna trgovina Mighty Ape iz prodaje umaknila njeno knjigo. Dodali so, da nikoli več ne bo na voljo.

Tem tatujem se reče "moko", naredijo pa jih s pomočjo koščenega dleta. Gre za sveto tradicijo, ki povezuje posameznika z njegovo družino in kulturno identiteto. Obrazni tatuji so še posebej pomembni – pri moških po navadi pokrijejo ves obraz, pri ženskah pa brado.

Piersonova sicer ne odstopa od svojih komentarjev: za novozelandski Stuff je dejala, da so obrazni tatuji grdi na vseh, "pa naj so belopolti ali temnopolti". Prav tako še naprej besno tvita, češ da spletne strani, ki je umaknila njeno knjigo, sploh ni poznala, obenem pa piše o tem, katere knjige drugih spornih avtorjev še vedno prodajajo.