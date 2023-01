Iz prsnega koša ukrajinskega vojaka odstranili neeksplodirano granato

Fotografije pred in po operaciji na družbenem omrežju medicinske službe ukrajinskih oboroženih sil prikazujejo rentgenski posnetek eksploziva blizu srca ukrajinskega vojaka in kirurga, ki drži okrvavljeno ubojno sredstvo. V objavi so zapisali, da sta dva vojaka pomagala nadzirati operacijo, da bi zagotovili njeno varno izvedbo. Kot so še sporočili, poškodovani vojak zdaj že okreva.