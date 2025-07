Iz razkošne rezidence vodil lažno veleposlaništvo

V Indiji so aretirali moškega, ki se je predstavljal kot veleposlanik in ljudem obljubljal zaposlitve v tujini. Lažno veleposlaništvo je vodil iz razkošne hiše v bližini New Delhija, pred katero so bili parkirani razkošni avtomobili s ponarejenimi diplomatskimi registrskimi tablicami.