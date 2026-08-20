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Nizka Sava razkrila potopljenega 'Slovenca'

Sremska Mitrovica, 20. 08. 2026 07.22 pred 2 urama 2 min branja 15

Avtor:
Ne.M.
Razbitine Savskega Titanika

Rjaveči trup – ki je pripadal nekoč znamenitemu plovilu z imenom 'Slovenec' – se je v začetku tega meseca pojavil iz reke Save v bližini srbskega mesta Sremska Mitrovica, približno 70 kilometrov severozahodno od prestolnice Beograd. Preden je leta 1945 ladja naletela na nemško mino in potonila, je preživela dve svetovni vojni.

Razbitina parnega vlačilca iz začetka 20. stoletja je ob suši ponovno pokukala iz Save. Čeprav so se deli razbitine nad gladino pojavili že prej, domačini pravijo, da plovilo še nikoli ni bilo tako dobro vidno. 

"Minilo je že nekaj let, odkar smo ga nazadnje videli, zato ljudi to precej zanima," je za AP News povedal zgodovinar in vodja mestnega muzeja Andrija Popović. "Resnično gre za nekaj, česar ne vidiš vsak dan," je dodal o plovilu, ki so ga srbski mediji poimenovali kar 'Savski Titanik'.

Ladja je preživela dve svetovni vojni, preden je potonila

Slovenec je bil zgrajen leta 1913 v ladjedelnici v Budimpešti na Madžarskem, ki je bila takrat del Avstro-Ogrske. V dolžino je meril približno 54 metrov in se je sprva imenoval Vag, kar je madžarsko ime za Váh, najdaljšo reko na Slovaškem. Ladjo je poganjal parni stroj, uporabljali pa so jo za prevoz težkega tovora med Budimpešto in drugimi mesti ob Donavi.

Med prvo svetovno vojno je ladja večinoma prenehala pluti na svojih rednih poteh. Po koncu vojne in razpadu Avstro-Ogrske je lastništvo nad ladjo v okviru vojnih reparacij prešlo na novoustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je pozneje postala Jugoslavija. Takrat so jo preimenovali v Slovenca. Zakaj so izbrali prav to ime, ostaja skrivnost.

Po osvoboditvi Beograda leta 1944 so ladjo uporabljali za prevoz ranjencev in opreme, medtem ko so nemške enote potiskale vse bolj proti zahodu. Konec aprila 1945 je ladja prevažala ranjene borce, ko je naletela na nemško mino. Potonila je in od tistega dne sameva na istem mestu.

V času hude suše pojav različnih ostankov

V času hude suše, ki je prizadela tudi trgovino, oskrbo z električno energijo in vodne vire, so se iz upadajočih gladin Donave, Rena in drugih evropskih rek pojavile tudi vojaške ladje, kosti mamutov in deli starodavnih zgradb.

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Rekordno nizek vodostaj Donave je močno prizadel jedrske elektrarne na Madžarskem in v Romuniji ter ustavil promet po drugi največji evropski vodni poti. Večmesečna suša je opustošila pridelke od Nizozemske do Bosne, pomanjkanje vode pa sega vse do območja Alp, navaja AP News.

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KOMENTARJI15

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Banion
20. 08. 2026 10.05
ja in zakaj ne bi sedaj ko je to možno česa izvlekli in restavriraali. A ja, ni denarja je treba zalagat zmedenskega
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+2
3 1
Soraja
20. 08. 2026 09.42
Slovaki in Slovenci imajo skoraj enako ime in je bilo prvo ime je bilo po najdaljši slovaški reki Vag. Gotovo jo je kakšen Slovak konstruiral. Slovaška je po slovaško Slovensko... takrat Srbi še niso poznali razlike med Slovenci in Slovaki oz. so mislili, da je to eno in isto.
Odgovori
-2
2 4
Rožle Patriot
20. 08. 2026 09.13
In zakaj ne odstranijo te nesnage ... !?
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+6
7 1
Delavec_Slo
20. 08. 2026 09.03
Zdaj pa spucajte to ven!
Odgovori
+6
6 0
Soraja
20. 08. 2026 09.42
pa saj so dali, a ne vidiš na slikah
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1921539
20. 08. 2026 08.56
zakaj vsega tega ne potegnejo ven iz rek?
Odgovori
+5
7 2
Delavec_Slo
20. 08. 2026 09.03
Če so pa de.. ne smem napisat!
Odgovori
+2
3 1
suleol
20. 08. 2026 08.52
hahaha savski titanik
Odgovori
+2
3 1
Mio56
20. 08. 2026 08.48
To je ze otok 🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
jugatneme
20. 08. 2026 08.38
Sedaj je edinstvena priložnost, da se iz vseh teh rek očisti svinjarija katero se je v reke zmetalo ali odložilo.
Odgovori
+14
17 3
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
20. 08. 2026 08.45
To je spomenik ne svinjarija Đizs! Greenpeacovec
Odgovori
+4
6 2
jugatneme
20. 08. 2026 08.50
🤣🤣🤣🤣 yes yes...spomenik je to. Kot je nekomu komar muzika....
Odgovori
+4
6 2
Voly
20. 08. 2026 08.54
To ladjo se ni zmetalo ali odložilo, je kar sama potonila, ko je naletela na enega najslabših človeških izdelkov, mino.
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+1
2 1
zurc
20. 08. 2026 08.54
kovinske smeti v vodi spomenik ,krasno kulturo plačujemo
Odgovori
+2
3 1
pravica1
20. 08. 2026 09.09
A si ti sploh pismen zurc? Plačal nisi absolutno nič, ker se ta ladja/čoln nahaja v srbiji.
Odgovori
+3
3 0
zurc
20. 08. 2026 09.24
direkt teh smeti ne ,je pa veliko podobnega v sloveniji ,ki se ne izplača pa žre davkoplačevalski denar ena od teh je rtv,ni problem naročnina tistih pa eur ,a na koncu hočejo šeiz proračuna miljone pa npr ljubljanska drama ,če bi bli dobri bi se sami finciral iz pobranih vztopnin ali kakšna drama z onim spomenikom tita v velenju (tudi oni ni čist diht ,ki mu je glavo odfleksal),kakšno kazen so mu dali ,to je za v muzej(da ne bo pomote ,ne uničenje)pa npr,pri nas v krškem so naredili skulpturo prašiča ki je z postavitvijo stala okoli 50000 eur ,vse denar pobran od ljudi,pa taki stvari je toliko da si mislit ne moreš
Odgovori
+0
2 2
pravica1
20. 08. 2026 09.52
Aha torej zagrenjen kerlc, ki na internetu manifestira svojo nesrečo. Got it.
Odgovori
0 0
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