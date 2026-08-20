Nizka Sava razkrila potopljenega 'Slovenca'

Razbitina parnega vlačilca iz začetka 20. stoletja je ob suši ponovno pokukala iz Save. Čeprav so se deli razbitine nad gladino pojavili že prej, domačini pravijo, da plovilo še nikoli ni bilo tako dobro vidno. "Minilo je že nekaj let, odkar smo ga nazadnje videli, zato ljudi to precej zanima," je za AP News povedal zgodovinar in vodja mestnega muzeja Andrija Popović. "Resnično gre za nekaj, česar ne vidiš vsak dan," je dodal o plovilu, ki so ga srbski mediji poimenovali kar 'Savski Titanik'.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP

Razbitine Savskega Titanika AP



















Ladja je preživela dve svetovni vojni, preden je potonila

Slovenec je bil zgrajen leta 1913 v ladjedelnici v Budimpešti na Madžarskem, ki je bila takrat del Avstro-Ogrske. V dolžino je meril približno 54 metrov in se je sprva imenoval Vag, kar je madžarsko ime za Váh, najdaljšo reko na Slovaškem. Ladjo je poganjal parni stroj, uporabljali pa so jo za prevoz težkega tovora med Budimpešto in drugimi mesti ob Donavi. Med prvo svetovno vojno je ladja večinoma prenehala pluti na svojih rednih poteh. Po koncu vojne in razpadu Avstro-Ogrske je lastništvo nad ladjo v okviru vojnih reparacij prešlo na novoustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je pozneje postala Jugoslavija. Takrat so jo preimenovali v Slovenca. Zakaj so izbrali prav to ime, ostaja skrivnost. Po osvoboditvi Beograda leta 1944 so ladjo uporabljali za prevoz ranjencev in opreme, medtem ko so nemške enote potiskale vse bolj proti zahodu. Konec aprila 1945 je ladja prevažala ranjene borce, ko je naletela na nemško mino. Potonila je in od tistega dne sameva na istem mestu.

V času hude suše pojav različnih ostankov

V času hude suše, ki je prizadela tudi trgovino, oskrbo z električno energijo in vodne vire, so se iz upadajočih gladin Donave, Rena in drugih evropskih rek pojavile tudi vojaške ladje, kosti mamutov in deli starodavnih zgradb.