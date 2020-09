Iz reškega kliničnega centra pobegnila okužena oseba

Policisti primorsko-goranske županije so za medije potrdili pobeg osebe in preiskujejo področje okoli bolnišnice. Kot poroča Dnevnik.hr je skupina tujih državljanov v bolnišnico prispel v spremstvu policije. Po opravljenih testih na okužbo z novim koronavirusom pa so pri enemu potrdili okužbo.

Ta oseba je nato pobegnila iz prostorov klinike za infektologijo, kjer ta sicer hospitalizirana dva okužena migranta, še poroča Dnevnik.hr.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem od 1793 testiranih oseb zabeležili 117 novih primerov okužbe s koronavirusom, število aktivnih primerov pa je tako naraslo na 2614. V bolnišnici se zdravi 307 pacientov, od tega jih je 19 na respiratorju, poročajo hrvaški mediji. Tri osebe so zaradi covida-19 umrle. Iz štaba civilne zaščite primorsko-goranske županije so danes potrdili, da so v minulih 24 urah zabeležili tri okužene z novim koronavirusom, med njimi sta dva migranta.