Iz ruševih rešili 91-letnika, dve osebi umrli

Potres je ob 0.21 po lokalnem času prizadel okrožje Liunan v mestu Liuzhou v pokrajini Guangši. Žarišče je bilo na globini osmih kilometrov. Po prvih podatkih so bile po potresu pogrešane tri osebe.

Na območje so takoj po potresu poslali gasilce, policijo in druge reševalne službe. Dve osebi so našli mrtvi, kasneje pa so reševalci izpod ruševin rešili 91-letnega moškega. Po navedbah lokalnih oblasti so ga prepeljali v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje.

Oblasti so sprožile tudi protokol za odziv na naravne nesreče. Regionalni štab za pomoč ob naravnih nesrečah v Guangšiju je aktiviral tretjo stopnjo odziva na potres, kitajsko ministrstvo za upravljanje v izrednih razmerah pa je na prizadeto območje poslalo posebno delovno skupino za pomoč lokalnim oblastem.