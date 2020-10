Iz ruševin ustvarila spomin na tragedijo v Bejrutu

Čeprav šteje libanonska umetnica Hyat Nazer le 33 let, ne pomni trenutka, ko bi v njeni domovini vladal mir. Zato se je odločila, da bo svojo bolečino in žalost pretvorila v umetnost. Tokrat je v bližini bejrutskega pristanišča, na področju eksplozije, iz ruševin in ostankov zgradila kip ženske, ki simbolizira ponovno rojstvo.

Ko je mesto prestresla velika tragedija, saj je v pristanišču eksplodirala ogromna zaloga amonijevega nitrita, je bila Nazerjeva ravno na poti v Bejrut. Eksplozija je 4. avgusta terjala 190 življenj in ranila 6000 ljudi, več kot 300.000 pa jih je moralo zaradi nje zapustiti svoje domove. Nazerjeva je za CNN povedala, da ji je "zlomila srce" in jo "popolnoma travmatizirala, pa tudi vse ostale Libanonce."Umetnica je skupaj s številnimi prebivalci kot prostovoljka pomagala pri čiščenju razdejanja in ravno takrat se ji je porodila ideja za kip iz ruševin. Umetnica je štiri tedne zbirala predmete na območju eksplozije in trkala na vrata ljudi. Čeprav je prosila za odpadni material, so mnogi ponujali tudi svoje uničene spominke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Bila sem prav prijetno presenečena, saj so mi ljudje dajali tako dragocene stvari: predmete iz otroštva, spominke starih staršev, ki so umrli v državljanski vojni, reči, ki so jih želeli ohraniti za svoje otroke. Povem lahko, da je v tej skulpturi zbranih ogromno čustev."Ko je Nazerjeva dokončno zbrala dovolj predmetov, jih je sestavila in ustvarila mogočno žensko podobo. Skulpturo, ki je še vedno brez imena, krasi tudi poškodovana ura, ki se je ustavila, ko je odjeknila eksplozija.

Toda to ni bilo prvič, da je umetnica ustvarila delo, ki so ga navdihnile družbene in politične razmere v Libanonu, saj so državo že večkrat pretresale hude politične in gospodarske razmere, med drugimi tudi množični protesti proti skorumpirani vladajoči eliti. Iz šotorov demonstrantov, ki so jih uničili podporniki režima, je napravila kip feniksa, še prej pa je zgradila veliko srce iz kamnov in praznih embalaž solzivca, ki jih je zbrala na ulici.

icon-expand Kip feniksa libanonske umetnice. FOTO: Dreamstime