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Iz ruskega laboratorija ušla nevarna snov, umrla 29-letna raziskovalka

Irkustk, 05. 10. 2026 06.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Raziskovalni laboratorij

V laboratoriju Inštituta za protikužno zaščito v Šelehovu pri Irkutsku naj bi zaradi laboratorijske nesreče prišlo do uhajanja nevarne snovi, ki povzroča okužbe. Ena od zaposlenih je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Ruske oblasti sicer zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.

Po navedbah ruske državne službe za nadzor nad nalezljivimi boleznimi Rospotrebnadzor še ni jasno, katera snov je ušla iz laboratorija. "Sanitarne in epidemiološke razmere v Irkutski oblasti ter mestih Irkutsk in Šelehov so stabilne," je sporočil Rospotrebnadzor.

Rospotrebnadzor je sporočil, da so bili "v povezavi s primerom zaposlene na Irkutskem inštitutu za protikužno zaščito" izvedeni posebni ukrepi. Ena od raziskovalk je bila sicer po incidentu diagnosticirana s "pljučnico neznanega vzroka", poroča CNN.

Vodja sosednje republike Burjatije Aleksej Cidenov je pred tem povedal, da je 28-letna zaposlena verjetno umrla "zaradi kuge".

Raziskovalni laboratorij
Raziskovalni laboratorij
FOTO: Shutterstock

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev je pozval k upoštevanju pravil in povedal, da je skupaj z glavnim ruskim državnim zdravstvenim inšpektorjem potekal izredni sestanek regionalne komisije za boj proti epidemijam. Sestanek je bil sklican zaradi "sumljivega primera posebno nevarne okužbe pri prebivalki regije", je Kobzev zapisal na Telegramu.

Tovarna aluminija v bližini laboratorija je zaposlenim kot previdnostni ukrep odredila nošenje zaščitnih mask. Direktor Irkutskega obrata za proizvodnjo aluminija Artem Fominikh je prav tako pozval k upoštevanju ukrepov in opozoril, da "kroži veliko govoric in nasprotujočih si informacij". "Vsi ugotovljeni tesni stiki so pod zdravniškim nadzorom. Trenutno pri njih ni znakov bolezni, rezultati laboratorijskih testov pa so negativni," je dejal Fominikh.

Po neuradnih poročilih, med drugim poročilih neodvisnega regionalnega medija Liudi Baikala, naj bi v bolnišnici v Šelehovu, kamor so odpeljali tudi 28-letnico, ki je kasneje umrla, na opazovanju zadržali skoraj 200 ljudi. Karanteno so uvedli tudi v porodnišnici v mestu.

Nekdanji vodja Rospotrebnadzorja Genadij Oniščenko je v petek dejal, da okužba v Irkutski oblasti "najverjetneje ni kuga", vendar tudi "če bi bila, ne bo prišlo do širjenja bolezni". Oniščenko je za državno tiskovno agencijo TASS povedal, da bo začetek hladnega vremena verjetno preprečil širjenje okužbe.

Pljučna kuga je ena od treh oblik kuge, ki jo povzroča bakterija Yersinia pestis. Preostali dve obliki se običajno širita ob stiku z okuženimi bolhami, živalmi ali okuženim tkivom. Pljučna oziroma pnevmonična kuga pa se lahko z dihalnimi delci zlahka prenaša s človeka na človeka.

Pri bolnikih s pljučno kugo se pojavijo vročina, glavobol in šibkost ter "hitro razvijajoča se pljučnica s težkim dihanjem, bolečinami v prsih, kašljem in včasih krvavim ali vodenkastim izmečkom", navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da ima kuga visoko stopnjo smrtnosti, vendar jo je mogoče učinkovito zdraviti z antibiotiki, širjenje okužbe pa preprečevati z ustreznimi previdnostnimi ukrepi.

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