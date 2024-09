Iz Šahruda v orbito poletel nov iranski satelit

Iran je izstrelitev označil za uspešno, posnetki, ki so jih objavili iranski mediji pa so pokazali, izstrelitev. Raketo naj bi izstrelili na obrobju mesta Šahrud, priližno 350 kilometrov vzhodno od iranske prestolnice Teheran, poroča AP.

Do izstrelitve sicer prihaja sredi močno povečanih napetosti na Bližnjem vzhodu zaradi trenutne vojne med Izraelom in Hamasom na območju Gaze, med katero je Teheran izvedel neposreden raketni in brezpilotni napad na Izrael. In v tem času, Iran še naprej bogati uran skoraj do ravni, primerne za izdelavo orožja, kar med strokovnjaki vzbuja zaskrbljenost.