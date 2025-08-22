Svetli način
Tujina

Iz Sene potegnili štiri trupla, aretirali dva osumljenca

Pariz, 22. 08. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
M.P.
Teden dni po odkritju trupel v Seni so pariške oblasti aretirale dva osumljenca. Prvo truplo je v reki odkril mimoidoči ter obvestil policijo, pristojni pa so kasneje iz vode potegnili trupla štirih odraslih moških. Morebitno povezavo med pokojnimi za zdaj še ugotavljajo.

Minulo sredo je mimoidoči v Seni v jugovzhodnem predmestju Choisy-le-Roi v Parizu zagledal truplo moškega. Kot poročajo francoski mediji, je nemudoma poklical policijo, ki je iz vode potegnila 40-letnega moškega iz sosednjega mesta Créteil.

Policija v Parizu (sliak je simbolična)
Policija v Parizu (sliak je simbolična) FOTO: AP

Sledila je preiskava območja, med katero so policisti v reki odkrili še tri trupla, poročata BBC in Le Parisien. Pristojno tožilstvo je kasneje povedalo, da gre za trupla odraslih moških afriškega porekla, dva med njimi naj bi umrla v svojih dvajsetih letih. Prvo truplo, ki ga je odkril mimoidoči, je bilo medtem dobro ohranjeno, zaradi česar so sumili, da je bilo v vodi le kratek čas.

Pristojni so razkrili tudi, da so na dveh truplih odkrili znake hudih poškodb, eden od moških naj bi imel na telesu znake davljenja.

Policija je zaradi slednjega sprožila preiskavo umorov, teden dni kasneje pa je aretirala 24-letnega osumljenca iz Alžirije. "Moškega so danes zjutraj pridržali zaradi suma več umorov", je v izjavi za Le Monde potrdilo tožilstvo v Créteilu. Za zdaj še ni znano, kakšna naj bi bila povezava med moškim in pokojnimi.

Dan kasneje so nato aretirali še enega osumljenca. Podrobnosti o njem še niso znane.

Tožilstvo je še sporočilo, da v preiskavi za zdaj še niso odkrili povezave med žrtvami, preverjajo pa tudi priljubljeno zbirališče za srečanja med geji, ki je v bližini najdbe trupel. Dodali so tudi, da bi bila lahko trupla v reko odvržena na različnih mestih, a jih je nato tok Sene odnesel do mostu Choisy.

pariz francija umori policija
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
22. 08. 2025 13.29
Obračun med alžirsko mafijo in še kom...
ODGOVORI
0 0
veneti
22. 08. 2025 13.26
+1
Spet ta poročanja o dogajanju v Afriki. heheh
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 13.10
+0
Lahko, da jih je fekalija zadela...
ODGOVORI
1 1
