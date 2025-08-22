Iz Sene potegnili štiri trupla, aretirali dva osumljenca

Minulo sredo je mimoidoči v Seni v jugovzhodnem predmestju Choisy-le-Roi v Parizu zagledal truplo moškega. Kot poročajo francoski mediji, je nemudoma poklical policijo, ki je iz vode potegnila 40-letnega moškega iz sosednjega mesta Créteil.

Sledila je preiskava območja, med katero so policisti v reki odkrili še tri trupla, poročata BBC in Le Parisien. Pristojno tožilstvo je kasneje povedalo, da gre za trupla odraslih moških afriškega porekla, dva med njimi naj bi umrla v svojih dvajsetih letih. Prvo truplo, ki ga je odkril mimoidoči, je bilo medtem dobro ohranjeno, zaradi česar so sumili, da je bilo v vodi le kratek čas.

Pristojni so razkrili tudi, da so na dveh truplih odkrili znake hudih poškodb, eden od moških naj bi imel na telesu znake davljenja.

Policija je zaradi slednjega sprožila preiskavo umorov, teden dni kasneje pa je aretirala 24-letnega osumljenca iz Alžirije. "Moškega so danes zjutraj pridržali zaradi suma več umorov", je v izjavi za Le Monde potrdilo tožilstvo v Créteilu. Za zdaj še ni znano, kakšna naj bi bila povezava med moškim in pokojnimi.

Dan kasneje so nato aretirali še enega osumljenca. Podrobnosti o njem še niso znane.

Tožilstvo je še sporočilo, da v preiskavi za zdaj še niso odkrili povezave med žrtvami, preverjajo pa tudi priljubljeno zbirališče za srečanja med geji, ki je v bližini najdbe trupel. Dodali so tudi, da bi bila lahko trupla v reko odvržena na različnih mestih, a jih je nato tok Sene odnesel do mostu Choisy.