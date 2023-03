Iz Srbije v Hrvaško prevažali 'večjo količino' radioaktivnega materiala

Voznika in njegova sopotnika so oblasti pridržale. Vsi trije so hrvaški državljani. Po poročanju Danas.hr je na mejni prehod prispela dežurna ekipa iz srbskega insituta za jedrsko znanost Vinča in potrdila prisotnost radioaktivnih elementov v vozilu.

Po izvedenih meritvah, naj bi bil nivo sevanja povečan na območju mejnega prehoda. Neuradno naj bi zaposlenim carinikom in policistom ukazali, naj se znebijo svojih delovnih uniform in se odzovejo na preverjanje zdravstvenega stanja.

Kurir poroča, da gre za glavo strelovoda, ki so jo našli v rezervnem kolesu v prtljažniku avtomobila 49-letnega hrvaškega državljana L. M..