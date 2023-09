Iz strahu streljal in ubil priljubljeno medvedko Amareno, prebivalci jezni

Amarena je priljubljena medvedka v osrednji Italiji, nedavno so jo posneli, kako se z mladičkoma sprehaja po mestu San Sebastiano Dei Marsi, do sedaj pa naj za prebivalce ne bi predstavljala nobene grožnje. Medvedka je bila med krajani dobro znana, ime pa je dobila po sorti črne češnje, ki jo je imela še posebej rada. Kljub temu, da je medvedka v preteklosti večkrat povzročila škodo na pridelkih in živini, pa do sedaj ni nikoli povzročala težav ljudem.

Moški, ki je streljal na medvedko, je bil zaslišan, vendar je dejal, da je streljal iz strahu. "Streljal sem iz strahu, vendar je nisem želel ubiti. Našel sem jo na svojem posestvu in to je bilo impulzivno, instinktivno dejanje," je dejal. Direktor parka Luciano Sammarone je za agencijo Ansa pojasnil, da je sicer medvedka res prestopila zasebno ograjo, vendar težko verjame, da je šlo za samoobrambo.

Amarena je bila eno od približno 60 kritično ogroženih apeninskih rjavih medvedov, ki prebivajo v nacionalnem parku Abruzzo in izvirajo iz osrednje Italije. Ob smrti medvedke je nacionalni park nemudoma posredoval, da bi zaščitil njene mladičke, veterinarji, ki so prispeli na kraj dogodka, pa so lahko le potrdili, da je medvedka poginila. Mladičkov do sedaj še niso uspeli locirati.

Nad njeno smrtjo je zgrožen tudi lokalni guverner Marco Marsilio , ki je na družbenih omrežjih zapisal, da je njen umor nerazumljiv in da gre za "zelo hudo dejanje proti celotni regiji Abruzzo, ki je sedaj jezna in v bolečinah". Ni pa edini, ki ga je pretresel umor Amarene. Minister za okolje Gilberto Pichetto je poudaril, da je treba zdaj storiti vse, kar je mogoče, da se zagotovi zaščita njenih dveh mladičkov.

Amarena je sicer poleg dveh imela še enega mladička, ki so mu skrbniki parka nadeli ime Juan Carrito, a je ta poginil januarja, ko ga je povozil avtomobil. Tudi on je bil zelo priljubljen med domačini, čeprav si je leta 2021 privoščil "nasilen" postanek v pekarni in pojedel sveže pečene piškote.

Organizacija za zaščito živali Oipa se je ostro odzvala na umor medvedke, dejali so, da je Amarena le še ena žrtev posameznikov, ki imajo dovoljenje za nošenje orožja. Poleg tega so opozorili, da se vedno bolj širi sovraštvo do velikih zveri, ki ga spodbujajo predvsem nekateri italijanski politični voditelji.

Posnetki medvedke in mladičkov so sprožili val obiskovalcev

Posnetek medvedke in mladičev je večkrat zaokrožil po spletu, kar je povzročilo naval obiskovalcev v mestu, kjer so ure sedeli ob obrobjih mesta, da bi si lahko na lastne oči ogledali medvedjo družinico. Od daleč so opazovali, kako se Amarena sprehaja, čaka na svoje mladičke ter jih pospremi nazaj v gozd. Nikoli se ni preveč približala ljudem, slednji pa tudi njej ne.

Je pa lansko leto medved ubil 26-letnega pohodnika v severovzhodni regiji Trentino-Adige. Med tekom ga je namreč v svoje kremplje prijela medvedka, imenovana JJ4, ki je v bližini skrivala še svoje tri mladičke. Ta medvedka je bila plod programa ponovne naselitve območja z medvedi iz Slovenije.