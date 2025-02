Iz stropa v predoru nenadoma zgrmel beton: kdo je krivec?

V ameriški zvezni državi Massachusetts so zabeležili nenavaden incident. V enem izmed predorov je na vozišče namreč iz stropa nenadoma odpadel del betona. Predor so morali zapreti, saj ni jasno, ali še obstaja nevarnost ponovitve, poroča Enex. Kot so pojasnili, je na vozni pas padel del "nekonstrukcijskega betona. To je posledica ekstremno nizkih temperatur, pri katerih je beton postal nasičen in zmrznil. Ko so se temperature dvignile, pa se je razslojil". Zato je pristal na cestišču.